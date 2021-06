Grootste 3D-geprinte kunststof beelden ter wereld: 6 meter hoog en vederlicht

In opdracht van Beaufort heeft Poly Products uit Werkendam een uniek kunstwerk van kunstenares Goshka Macuga gerealiseerd. Een groep beelden op een sokkel tonen een klein familie tafereel. De imposante afmetingen met een totaal hoogte van 6 meter maken het een indrukwekkende verschijning aan de promenade van Nieuwpoort (België). Voor het oog een zwaar object van massief beton maar schijn bedriegt: de beelden zijn enorm licht en dus zonder zware fundering geplaatst. De in 2019 geïnstalleerde XXL 3D printtechnologie heeft een sleutel rol gespeeld in de realisatie van dit project.

De basis van het kunstwerk waren klei modellen van circa veertig centimeter hoog. De uitdaging was om deze tien maal uit te vergroten zonder een enorm gewicht te krijgen. Een digitale route met hoge resolutie scans, CAD nabewerking en de XXL 3D-printer van Poly Products boden uitkomst. Elk detail uit de modellen werd overgenomen en is uiteindelijk verwerkt in het enorme eindresultaat. "De oplettende kijker zal zelfs de duimbewegingen gemaakt door Goshka Macuga om het klei model vorm te geven herkennen in het kunstwerk", aldus Joppe Spaans, 3D-print engineer bij Poly Products.

De 3D-printtechnologie alléén bood nog niet direct de eindoplossing. De printer werkt met kunststoffen, maar onderdeel van de uitdaging was het creëren van een betonlook uitstraling en geen ‘plastic-look'. De basis vorm is geprint in een recyclede rPETG met glasvulling. Poly Products ontwikkelde op basis van haar halve eeuw aan composietkennis een afwerklaag die de thermische uitzetting van dit materiaal kon opvangen. Men ging aan de slag met verschillende granulaten en vulmiddelen opgesloten in een thermohardend materiaal en kwam tot een maatwerk betonlook opbouw.

Totaalpakket

Het is de tweede keer dat Poly Products een kunstwerk levert voor de openluchttentoonstelling Beaufort in België. In 2018 leverde Poly Products ‘De Drie Wijsneuzen Van De Panne': drie pilaren van vijftien meter hoog met grote hoofden midden op het strand. "We merken dat klanten het totaalpakket willen afnemen, engineering, realisatie, installatie en nazorg", aldus Michiel de Bruijcker algemeen Directeur van Poly Products. "Wij verzorgen dit traject al meer dan vijftig jaar voor ‘traditioneel' gevormde producten in composieten, oftewel vezelversterkte kunststoffen, maar laten nu zien dat het ook in staat is om dit met de digitale vormgevingstechnologien te realiseren."

Bewust materiaalgebruik

Door de inzet van gerecyclede materialen met een zeer lange levensduur én lage milieu impact bij de productie zijn deze beelden een mooi voorbeeld van een nieuwe manier van produceren: afval inzetten als waardevolle grondstof voor nieuw gebruik voor toepassingen die een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. De materialen van dit kunstwerk kunnen na hun gebruik gerecycled worden. Deze richting van productie creatie op deze schaal is nieuw en onderscheidend en voorkomt gebruik van de meer milieu belastende materialen die nodig zouden zijn bij een ‘traditionele' materiaalopbouw.

