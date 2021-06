Rapport helpt IT inkopers greenwashing en valse claims te vermijden

Bij complexe productcategorieën zoals IT lopen de sociale en milieurisico's hoog op. TCO Development, de organisatie achter TCO Certified - de duurzaamheidscertificering voor IT-producten, heeft het nieuwe rapport 'Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification' gepubliceerd. Het rapport helpt inkopers wereldwijd om sociale en milieuaspecten van hun aanbestedingen nauwkeurig te verifiëren.

In een wereldwijd onderzoek naar online milieuclaims bleek 40% vals of misleidend te zijn. Om greenwashing en valse productclaims te vermijden, zijn transparantie en verificatie essentieel. Dat helpt de duurzame inkoopinspanningen van organisaties te beschermen, en daarmee uiteindelijk ook hun reputatie.

"De miljoenen arbeiders in de toeleveringsketen hebben vaak te maken met hongerlonen, slechte en onveilige arbeidsomstandigheden, en zijn verstoken van sociale zekerheid. Dit is duidelijk naar voren gekomen binnen de elektronica en IT industrie", zegt Parul Sharma, CEO van de Academy for Human Rights in Business, die aan het rapport heeft meegewerkt.

"Het ontbreken van onafhankelijke verificatie kan inkopers blootstellen aan grote risico's", zegt Felice Alfieri, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie.

Het Impacts and Insights-rapport van dit jaar werpt een kritische blik op wat inkopers moeten doen om greenwashing te vermijden en op de beschikbare instrumenten om het gebruik van valse claims voor te komen. Het rapport biedt inzichten op basis van de ervaring met TCO Certified, samen met deskundige inbreng van beleidsambtenaren, NGO's, wetenschappers, fabriekscontroleurs, producttests en inkopers.

"Het is van cruciaal belang dat organisaties onafhankelijk bewijs krijgen van de effecten op het milieu en de toeleveringsketen van de producten die zij inkopen. Reputaties, geloofwaardigheid tegenover belanghebbenden en nauwkeurigheid staan hier meer dan ooit op het spel", zegt Clare Hobby, Director Purchaser Engagement, Global bij TCO Development.

Ecolabels bieden inkopers een gemakkelijke manier om rekening te houden met duurzaamheidsfactoren in een grote verscheidenheid van productcategorieën. Milieukeurmerken met actuele criteria, verplichte onafhankelijke verificatie en een verantwoordingssysteem nemen al het zware werk uit handen. In tegenstelling tot het vertrouwen op ongeverifieerde beweringen van leveranciers, nemen ecolabels veel risico weg wanneer ze worden opgenomen in inkoopcontracten. De meest effectieve milieukeurmerken of certificeringen garanderen daadwerkelijke vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en voortdurende naleving van de criteria voor de gehele duur van het certificaat.

3 belangrijke vragen

Deze drie vragen helpen bij de beoordeling van milieukeurmerken, om te beslissen op welk keurmerk bedrijven willen vertrouwen bij hun aankopen:

• Bevat het milieukeurmerk actuele criteria voor duurzaamheid op sociaal gebied in de toeleveringsketen?

• Omvat het een verplichte onafhankelijke verificatie van de naleving?

• Bevat het een systeem van verantwoording en consequenties voor de sector?

"Met ons Impacts and Insights-rapport willen we inkopers de tools in handen geven om de veelvoorkomende risico's te vermijden van het vertrouwen op greenwashing en valse productclaims. Bewijs krijgen van wat er werkelijk gebeurt in de IT-toeleveringsketen geeft elke organisatie het vertrouwen om hun duurzaamheidsinspanningen voort te zetten", besluit Clare Hobby.

Download het rapport