Nieuwe Verordening importcontrole van kracht

Om te voorkomen dat gebrekkige producten op de Europese markt terecht komen is een nieuwe verordening (Verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten) in werking getreden vanaf juni 2019. Vanaf juli 2021 is de verordening geheel van kracht.

Verantwoordelijkheid productveiligheid

Fulfilmentdienstverlener

De verordening is ingevoerd omdat er steeds meer aankopen plaatsvinden via buiten de EU gevestigde platforms (zoals AliExpress, Amazon, eBay, Light in the Box en Wish). Uit statistieken blijkt al jaren dat verreweg de meeste onveilige producten die op de Europese markt worden aangetroffen, afkomstig zijn van buiten de EU, met name uit Zuidoost-Azië.Bij aankopen via online platforms of andere leveranciers die uitsluitend buiten de EU gevestigd zijn, is er geen fabrikant of importeur aan te wijzen die de verantwoordelijkheid voor productveiligheid op zich kan nemen. En als een consument of eindgebruiker schade lijdt door zo’n geïmporteerd gebrekkig product, dan is er ook geen partij die binnen de EU gemakkelijk uit hoofde van productaansprakelijkheid de schade kan vergoeden.Om dit probleem op te lossen, roept de verordening een nieuwe marktdeelnemer in het leven: de fulfilmentdienstverlener. Deze moet verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van de productregelgeving, als de fabrikant geen vestiging in de EU heeft en er ook geen importeur is aan te wijzen, omdat het product rechtstreeks bij de niet-EU verkoper is gekocht. Dit betekent dat de fulfilmentdienstverlener onder meer het volgende moet doen: zijn naam aanbrengen op het product, de autoriteiten desgevraagd van productinformatie voorzien en waarschuwen als het product na invoer gebrekkig blijkt.Lees het complete artikel op de website van evofenedex Ga naar de Verordening (EU) 2019/1020 — Markttoezicht en conformiteit van producten