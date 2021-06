UvA benoemt hoogleraar Human Factors in the Internet of Things

Het IoT regelt alles zelf. Toch? Of blijft de mens een belangrijke spil? De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft iemand benoemd die hierover moet nadenken. Judith Good is de nieuwe hoogleraar Human Factors in the Internet of Things .

Het onderzoek van Good richt zich op de vraag hoe mensen het beste versterkt (kunnen) worden door middel van innovatieve en inclusieve digitale technologieën. Haar benadering is gebruikersgericht en participatief, met als doel vanaf het allereerste begin samen te werken met de gebruikers van de technologieën die worden ontworpen. Haar specifieke aandachtsgebieden zijn leren (inclusief game-based learning en game creation voor leren), en het ontwikkelen van technologieën die het leven van mensen met een handicap (waaronder mensen met autisme) kunnen verbeteren. Dergelijke technologieën kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder virtual en augmented reality, maar ook mobiele, tastbare en sensorgebaseerde toepassingen.

Als hoogleraar van deze nieuwe leerstoel gaat Good zich richten op het ontwikkelen van impactvolle technologieën die uitgaan van een goed begrip van gebruikers en hun behoeften, en gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en op het ‘Internet of Things' gebaseerde systemen, maar die vanwege hun gebruiksgemak en lage kosten in echte omgevingen inzetbaar zullen zijn. De leerstoel vervult daarmee een brugfunctie tussen de vier onderzoeksthema's van het Informatics Institute: Artificial Intelligence, Computational Science, Data Science en Systems and Networking.

Over Judith Good

Judith Good is sinds 2005 verbonden aan de University of Sussex in het Verenigd Koninkrijk, sinds 2017 als Hoogleraar Interaction Design and Inclusion. Eerder werkte ze als universitair docent aan de University of New Mexico in de Verenigde Staten, en was ze research fellow aan de University of Edinburgh.

Good was betrokken bij verschillende software en game-ontwikkelingen, waaronder bij de African Farmer Game, een educatieve simulatie waarmee toekomstige beleidsmakers uit de eerste hand de complexe beslissingen en onzekerheden kunnen ervaren waarmee kleinschalige boeren in Sub-Sahara Afrika worden geconfronteerd. Good publiceerde veelvuldig in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder in ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM Interaction Design and Children Conference, Journal of Visual Languages and Computing, en de International Journal of Human Computer Studies.