Ongeval door 3D-geprint onderdeel - wie is aansprakelijk?

Ik denk dat het er van afhangt of de STL-file is gekocht van de scan-file leverancier en dan nog, met welke specificaties? Is de leverancier van de machine geraadpleegd, of is het bedrijf zelf tot de "modificatie" overgegaan. Kortom, is er door een partij in de keten garantie gegeven?

Willem Verhoog, 17 juni 2021 10:10