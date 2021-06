Predictive Maintenance kennisdagen: de laatste stand van zaken in het vakgebied

Voorspellend onderhoud belooft al enige tijd grote ontwikkelingen op het gebied van efficiency en verlagen van de downtime. Bedrijven kunnen bij een juiste implementatie kosten verlagen en efficiency verhogen. Tijdens de Predictive Maintenance online kennisdagen komen de laatste onderhoudsstrategieën, software, technologie en tools langs, zo belooft organisator FHI.

Op hoofdlijnen behandelen deze kennisdagen op 22 en 23 juni vier thema's: technologie, data, analyse en organisatie/transformatie.

Een van de deelnemende bedrijven is Croonwolter&Dros. Michiel Dondorp en Anish Bisnajak bespreken hoe je een data scientist effectief in kan zetten binnen de industrie. Want een dergelijke specialist komt tal van uitdagingen tegen, zoals verschillende bedrijfsculturen, verschillende soorten installaties en organisatorische versplintering binnen organisaties.

Branchegenoot Emseron gaat tijdens de kennisweek in op een conditiebewakingsprogramma voor trilling detectie. Zo kunnen bedrijven hun roterende machinerie beter in de gaten houden. Novotek bespreekt een use case uit Engeland. Daar worden in een industrieel bedrijf pompen geanalyseerd op basis van procesdata. Kan deze methode failures goed en tijdig voorspellen?

FHI-lid Samson bespreekt de digitale revolutie in de vorm van accurate ventieldiagnose. Ook stelt Jos Geers van Samson de vraag: waar komt de data precies vandaan? Erik Daalder van Schneider Electric gaat in zijn sessie "From sensor to boardroom" meer vertellen over asset performance management.

UReason verzorgt ook een webinar tijdens deze kennisdagen en informeert u over ‘het sluiten van de loop in data gedreven onderhoud'. Jules Oudmans schetst onder andere welke organisatorische veranderingen het gevolg zijn van datagedreven onderhoud. Diederick Nab van WAGO bekijkt tijdens zijn webinar wat de mogelijkheden van de cloud zijn met betrekking tot predictive maintenance. Want het kan nog een uitdaging zijn om alle slimme apparaten volop te benutten, zo zal Diederick Nab zijn publiek voorhouden.

In het webinar "Pompen of verzuipen in procesdata: een gestructureerde aanpak voor predictief onderhoud" van Kees Lambregts (Novotek) wordt een praktische use case bij een groot waterschap besproken. Koen Leeflang en Robert Vincente van Festo vertellen u meer over perslucht en pneumatiek, de meest betrouwbare en breedst toepasbare energie- en aandrijfbronnen binnen een productieomgeving. Welke onderhoud is hier geschikt en is voorspellend onderhoud hier op zijn plaats?

Wiek Wijands van Kensan (namens Weidmüller) behandelt een case rondom een predicitive warning system in een windmolen. De vraag is: hoe kun je met relatief weinig data toch een betere proces- en onderhoudsbeheersing creëren. Eric van Nispen (Wonderware) zal tijdens zijn sessie een live demo geven waarin hij toont hoe u met minimale inspanning zelf een systeem creëert dat u op voorhand zal waarschuwen voor downtime en het uitvallen van assets. Er wordt onder andere getoond hoe een effectieve downtimeregistratie doorgevoerd kan worden. Yokogawa tenslotte zal een usecase tonen waarbij veiliger toegang tot de juiste software-repositories wordt besproken.