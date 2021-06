Lichtgewicht oplossingen voor groener transport: ruim 1 miljoen prijzengeld voor de beste duurzame ideeën

Om de gestelde klimaatdoelen te halen, moet ook de transportindustrie verduurzamen. Het ThermoPlastische composieten Applicatie Centrum (TPAC), onderdeel van hogeschool Saxion, en partners willen het mkb in de auto-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie helpen om duurzaam te innoveren. Zij roepen het mkb op mee te doen aan de Rightweight-challenges.

Hiermee maken zij kans op vouchers ter waarde van 45.000 of 6.500 euro om lichtgewicht oplossingen te bedenken en te ontwikkelen. Het totale prijzengeld dat de partners van het project Rightweight vrijspelen voor innovatieve ontwikkelingen is 1 miljoen euro. Inschrijven kan op de projectwebsite.

Met lichtere transportmiddelen stoten we minder CO2 uit en maken we groener transport mogelijk. Een benzineauto levert bijvoorbeeld 700 liter brandstof op per 100 kilogram gewichtsbesparing over de gehele levensduur. Bij een langeafstandsvliegtuig is dat per 100 kilogram 600.000 liter brandstof.



Het lectoraat Lichtgewicht Construeren van de hogeschool Saxion, het TPAC en partners uit het werkveld helpen het mkb binnen de auto-, lucht- en ruimtevaartindustrie om lichtere onderdelen te ontwikkelen. Met hun project Rightweight krijgt het mkb de kans om mee te denken over lichtgewicht oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen om transport te verduurzamen. De beste ideeën maken kans op vouchers ter waarde van 45.000 euro (20x) of 6.500 euro (30x). Met deze investering kan het mkb samen met de projectpartners lichtgewicht oplossingen in de praktijk ontwikkelen.

Grote bedrijven uit de industrie, zoals Ebusco en Fokker, brengen de uitdagingen (challenges) in. Deze staan op de projectwebsite. Mkb-bedrijven die zich in deze challenges herkennen, kunnen hier lichtgewicht oplossingen voor aandragen. Denk aan het ontwikkelen van oplossingen voor lichtere zittingen of stoelen.



Inschrijven kan tot 30 september.

Inschrijven op meerdere challenges is mogelijk.

Workshop Rightweight 23 juni

Mkb-bedrijven die meer willen weten over groen transport, lichtgewicht oplossingen en de Rightweight-challenges kunnen deelnemen aan een workshop. Tijdens de workshop gaan projectpartners, waaronder hogeschool Saxion, TPAC en AutomotiveNL, dieper in op innovatieve lichtgewicht oplossingen en de challenges. De workshop vindt op 23 juni plaats. Inschrijven kan via deze link.

Over het project

Het project Rightweight heeft als doel om kennis over materiaal- en productietechnologie binnen de auto-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie te delen. De lucht- en ruimtevaartindustrie heeft veel materialenkennis om lichtgewicht onderdelen te produceren. De auto-industrie is goed in het automatiseren van productie.

Rightweight is een INTERREG North-West Europe project. Betrokken partners zijn TPAC, AutomotiveNL, Karlsruher Institut für Technologie - Institut für Produktentwicklung (IPEK), Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik. NRW c/o NMWP Management GmbH, Flanders Make, POLYMERIS en IMAST.