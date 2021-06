VOMI Optimalisatiemodel maakt effectiviteit van projectwijzigingen inzichtelijk

- VOMI, de branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie, heeft een infographic uitgegeven waarin het VOMI Optimalisatiemodel wordt gepresenteerd. De flyer, die door de VOMI-commissie Optimalisatie is samengesteld, geeft in één oogopslag zicht op de effectiviteit van wijzigingen die tijdens de uitvoering van projecten worden doorgevoerd. Daarbij wordt aan de hand van negen misvattingen aangegeven welk effectiviteitsverlies de verschillende wijzigingen met zich meebrengen.

De infographic geeft niet alleen zicht op misvattingen over effectiviteit maar voorziet ook in een solide onderbouwing met betrekking tot de (financiële) impact van een wijziging in het project/bouwproces, oftewel een helder beeld voor de verschillende stakeholders in de keten.

In de praktijk krijgen twee van de drie projecten te maken met vertragingen en inefficiënties. Deze worden veroorzaakt door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en/of meerwerk die de productiviteit nadelig beïnvloeden. De directe kosten van zo'n wijziging zijn meestal wel te berekenen, maar de verstoring die één of meerdere wijzigingen op de uitvoering van het project veroorzaken, zijn moeilijk te kwantificeren. Eind 2019 startte de commissie Optimalisatie daarom met de ontwikkeling van het VOMI Optimalisatiemodel.

Het VOMI Optimalisatiemodel combineert verschillende onderdelen. Dat begint met het Handboek ‘Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken'. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op projectmanagement en op de factoren die scope, planning en budget van projecten kunnen verstoren of beïnvloeden. De belangrijkste daarvan worden in het Handboek ook nog eens uitgebreid onder de loep genomen. Het Handboek is aangevuld met de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI die door VOMI Academie wordt georganiseerd. De infographic die nu is verschenen is het sluitstuk waarin de negen belangrijkste misvattingen over efficiëntie zijn samengevat. Met deze elementen zijn alle ‘ingrediënten' aanwezig om deze kennis, met betrekking tot projectbeheersing en -optimalisatie, breed uit te dragen binnen de sector.

Het VOMI Optimalisatiemodel is te downloaden van de VOMI-website.