'Veren' aan tip vliegtuigvleugel besparen tonnen kerosine

Als een kraai landt, gebruikt hij een aantal veren aan de uiteinden van zijn vleugels om de landing te finetunen. Dit kan een Airbus binnenkort ook.

Een beetje dan. De Trinitair Wingtip Solution kan zijn 3 'vingers' weliswaar niet afzonderlijk bewegen, maar zorgt wel voor een significantie energiebesparing gedurende de gehele vlucht.

De wingtip is ontwikkeld door The Aircraft Performance Company in samenwerking met Hi Fly Airline en The Mirpuri Foundation en zal voor het eerst worden toegepast op een Hi Fly A330. De Plug&Fly Retrofit oplossing kan het brandstofverbruik tot 2% verminderen en voor sommige toepassingen zelfs nog meer. Op een vlucht van Frankfurt naar Hong Kong betekent dit bijvoorbeeld een brandstofbesparing van minstens 1,2 ton. In de luchtvaart wordt voor elke kg bespaarde brandstof de CO 2 -uitstoot met 3,16 kg verminderd.

De vleugeltip verbetert de aerodynamica van in gebruik zijnde vliegtuigen. Na een downtime van minder dan een dag voor installatie, zorgt de nieuwe hardware voor prestatieverbetering, lagere motorslijtage, een groter bereik en een groter laadvermogen, evenals een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik.

Harald Zirngibl, Managing Director van The APC: "De vleugeltip-oplossing met drie vingers is ontstaan ​​uit een schets op een servet. De nieuwe winglet vermindert niet alleen het brandstofverbruik, maar optimaliseert ook de algehele prestaties. Onze engineers hebben met goed onderbouwde, gepatenteerde kennis van stromings- en constructiemechanica een optimale circulatieverdeling van de buitenvleugel bereikt door de vleugeltip vortex lokaal te beïnvloeden of uit te breiden.

"Met het 'Plug & Fly'-concept zijn de winglets binnen één dag luchtwaardig. Het is niet het moment om te wachten op die ene grote oplossing die de luchtvaart in één klap emissievrij kan maken. Op weg daarheen moeten snel effectieve en uitvoerbare overgangsstappen worden gezet die het hele proces aansturen en ondersteunen, dat is onze insteek bij The APC."