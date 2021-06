Met welke trends en uitdagingen krijgt power electronics te maken?

De aan TU/e verbonden George Papafotiou sluit het Power Electronics event af op donderdag 10 juni. In zijn interactieve presentatie ‘Power Electronics in the 21st Century: A view of the challenges ahead’ probeert hij zijn publiek aan het denken te zetten. Terwijl begrippen als duurzaamheid en decarbonisatie de krantenkoppen halen, gaat men voorbij aan een volgens Papafotiou misschien wel belangrijker onderwerp. Betrouwbaarheid moet het voornaamste aandachtspunt zijn bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Papafotiou bespreekt een aantal trends op het gebied van power electronics. "Energieopslag en decarbonisatie bijvoorbeeld zijn recente ontwikkelingen waar veel aandacht voor is vanuit de branche. In mijn webinar bekijk ik deze trends met een industriële bril en dat zorgt voor een andere invalshoek", zegt hij.

Door met een andere blik naar ontwikkelingen te kijken, ontstaat een nieuw perspectief stelt Papafotiou: "Het moet om stabiliteit en betrouwbaarheid draaien. Wat heb je aan een duurzame en energiezuinige installatie als deze na twee dagen de geest geeft? Het voorkomen van down time moet de hoogste prioriteit hebben bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe systemen. In de praktijk blijkt dat het reduceren van systeemuitval vaak niet de hoogste prioriteit krijgt in de ontwerpfase."

Andere denkwijze promoten

Het doel van de presentatie is om een andere denkwijze te promoten: "Wat ik vertel is niet nieuw, maar wel nodig. Pas de laatste jaren is er op academisch niveau meer aandacht voor betrouwbaarheid. Dat is een goede zaak, want daardoor is het eenvoudiger om productverbeteringen in een vroeger stadium door te voeren. Als een prototype een serie testen doorstaat is dat vaak reden genoeg om het type als een succes te beschouwen. Meestal moet de markt zelf maar de kinderziektes ontdekken en oplossen. Ik pleit voor het prioriteren van betrouwbaarheid in de ontwerpfase."

Kennisdeling is erg belangrijk. "Er is veel mogelijk om preventief onderhoud naar een hoger niveau te tillen. Door verder te denken, kun je de branche naar een hoger niveau tillen en down time voorkomen of verkorten", verduidelijkt Papafotiou. "De TU/e denkt graag mee bij het zoeken van verbeterpunten en mogelijke oplossingen. We kunnen engineers adviseren bij de aanschaf van systemen. Niet alle oplossingen hoeven ingewikkeld te zijn. Zo kan de aanschaf van meerdere convertors (gebruik maken van redundantie) bijvoorbeeld een hoop problemen voorkomen. Ook aanpassingen in het design kunnen soelaas bieden."

Power Electronics vindt plaats van dinsdag 8 juni tot en met donderdag 10 juni. De presentatie van George Papafotiou begint donderdag 10 juni om 16.00 uur.

