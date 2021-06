Electronics & Applications: hybride vakbeurs met gecombineerd productieplein

Electronics & Applications (28 t/m 30 september in de Jaarbeurs, Utrecht) is de eerste hybride vakbeurs van FHI. Volgens de organisatie is er vanuit de markt is veel vraag naar zulke beurzen, omdat het online aspect een nieuwe doelgroep trekt. Op de beursvloer staan ontwikkelingen en trends uit de elektronicabranche centraal. Nieuw is een gezamenlijk productieplein.

Online en offline blijken elkaar niet te bijten en zo is de hybride vakbeurs ontstaan. Op de digitale events komt een ander soort bezoeker op af, bijvoorbeeld veel meer engineers, die wegens tijdgebrek weinig fysieke evenementen bezoeken. Bij sommige online FHI events is zelfs zeventig tot tachtig procent van de aanmeldingen nieuw. Deze doelgroep is erg geïnteresseerd in webinars vol technische kennisoverdracht.

Alle presentaties vinden dit jaar live op de beursvloer plaats, maar zijn ook online te volgen zodat een fysiek bezoek aan de Jaarbeurs niet per sé noodzakelijk is. Netwerken en innovaties bekijken gebeurt echter wel offline. Op de beursvloer is bovendien te zien hoe de E&A gadget - dit jaar is dat de E&A Parrot - tot stand komt.

Live Pil

Voorgaande jaren was er sprake van een demoplein óf een Live Productielijn. Anno 2021 komen deze elementen samen. Bij Line Pil is te zien hoe de gadget van de beurs tot stand komt. Het gaat hier om de E&A parrot. Deze papegaai verschijnt in een oplage van 1500 stuks, waarvan de helft voor het oog van het publiek op de beurs tot stand komt. Dat betekent dat de nodige machines samenwerken om een productielijn tot stand te brengen. Deze beursgadget bestaat uit verschillende componenten en op de beursvloer is te zien hoe deze op de printplaat geplaatst worden.

Op het Demoplein nemen de exposanten de bezoekers mee in de (nieuwe) functionaliteiten van elektronica productie equipment en kunnen bezoekers deze live in werking zien.