Studenten van Electric Superbike Twente onthullen elektrische racemotor met 200 pk

Het studententeam Electric Superbike Twente uit Enschede heeft zijn nieuwe racemotor gepresenteerd. De Delta-XE is vooral krachtiger en betrouwbaarder dan het model van vorig jaar. Door het ontwerp van vorig jaar door te ontwikkelen heeft de elektromotor veel meer vermogen in hetzelfde formaat, van 150 naar 200 pk. Hiermee moet een topsnelheid van 300 km/h haalbaar zijn.

De motor kan van 0 naar 100km/h accelereren in minder dan 3 seconden.

Ook op het gebied van veiligheid is weer veel verbeterd. Zo zit het hele hoog voltage systeem in één batterijpakket. Dit maakt het veiliger en makkelijker om aan de motor te werken. Ook het opladen is gestandaardiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De motor kan nu opgeladen worden met een CCS stekker. Dezelfde stekker die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een Tesla. De motor is gebouwd met de onmisbare hulp en expertise van 70 partners, die overwegend onderdelen en geld hebben gesponsord.

Meer vermogen, meer koeling

De nieuwe motor is ongeveer net zo zwaar als die van vorig jaar, maar heeft wel meer batterijcellen. Het aantal cellen is verhoogd naar 576, samen goed voor 13,5 kWh aan energie. Het batterijpakket weegt 80 kilo, een groot deel van het totale gewicht van de motor. De toename van het vermogen ten opzichte van vorig jaar is mogelijk, omdat het batterijpakket nu 800 Volt levert. Meer vermogen betekend ook dat er meer koeling nodig is. Extra koelvinnen op de behuizing van de elektromotor en twee verschillende koelsystemen moeten helpen om de warmte af te voeren.

De races die op de kalender stonden zijn voorlopig uitgesteld vanwege corona. Begin september staat er een race in Hengelo (Gelderland) op de planning. Een race waar het team al meerdere jaren een vaste plek in de startopstelling heeft. Dit jaar hoopt het team met twee motoren twee plekken te bezetten op de startgrid. Voor de toekomst is het team druk met het opzetten van een racekampioenschap voor prototype elektrische motoren, de ERRA. Het team hoopt dat dit internationale kampioenschap volgend raceseizoen de kalender zal aanvullen.