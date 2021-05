Acht startups in finale Philips Innovation Award

een levende doodskist gemaakt van mycelium, een zelf verwarmende lunchbox en een energietechnologie die ijzer omzet in brandstof. Dat zijn 3 van de 8 finalisten voor de Philips Innovation Award 2021.

Ondernemende studenten die vernieuwende ideeën zitten motiveren hun eerste stappen op weg naar succes te zetten: dat is waar de Philips Innovation Award voor staat. De Hybrid Grand Final is maandag 31 mei live te volgen om 20:30 uur via de website www.phia.nl .

Dit is een fysiek evenement waar tegelijkertijd ook online publiek aan deelneemt. Tijdens de avond zullen acht startups hun innovatie pitchen voor de jury, voorgezeten door CEO Frans van Houten van oninklijke Philips. Sander Schimmelpenninck presenteert een live tafelgesprek waar gastsprekers Gillian Tans, Chairwoman bij Booking.com, en Ben Woldring, oprichter van Bencom Group aan zullen deelnemen.

Twee categorieën

De competitie bestaat twee categorieën, de Innovator competitie en de Rough Diamond competitie. In elk van deze categorieën wordt één winnaar aangewezen. De startups waarvan het idee nog in de kinderschoenen staat strijden voor de Rough Diamond prijs ter waarde van €10.000 euro. Daarentegen zal de Innovator competitie bepalen welke startup naar huis gaat met de hoofdprijs ter waarde van €50.000 om zo hun innovatie naar een nog hoger niveau te brengen. Naast het startkapitaal kunnen alle startups ook rekenen op advies en een groot netwerk van partners die verbonden zijn aan de Philips Innovation Award.

Finalisten Innovator

De vijf startups die genomineerd zijn voor de Innovator prijs bieden oplossingen voor een breed scala aan maatschappelijke kwesties. Zo wil de startup Loop, met een levende doodskist gemaakt van mycelium het menselijk lichaam milieuvriendelijk laten verteren in de grond door de voedingsbodem met bomen en platen te verreiken. De tweede finalist, Heatbox, voorziet in de groeiende vraag naar flexibel, warm en gezond eten buitenshuis met de zelf verwarmende lunchbox. Verder draagt de startup Chainable bij aan een circulaire economie met het ontwerpen van circulaire keukens speciaal voor woningcorporaties en institutionele beleggers. De laatste twee finalisten zijn Scope Biosciences en Daphne Textile Research. Scope Biosciences heeft een technologie ontwikkeld waarmee snel en nauwkeurig gediagnosticeerd kan worden. Met hun moleculaire diagnostische platform maken zij testen toepasbaar op grote schaal. Tenslotte pakt Daphne Textile Research de massaproductie in de textielindustrie aan. Op basis van synthetisch textiel laat de startup dierlijke materialen, zoals leer en wol, groeien in het lab zonder de tussenkomst van een dier.

Finalisten Rough Diamond