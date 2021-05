Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor het risico op coronabesmetting op de werkvloer, zo valt te lezen in het Jaarverslag 2020 van de Inspectie SZW. Er waren minder meldingen van arbeidsongevallen, waarschijnlijk doordat er meer thuis werd gewerkt en de economische activiteit afnam vanwege corona.

Minder arbeidsongevallen

De meeste werkgevers namen de coronamaatregelen serieus, al viel er wel iets te verbeteren aan de uitvoering. Er was een groep werknemers die extra opviel: de arbeidsmigranten. Van de 7700 meldingen over besmettingen ging een onevenredig groot deel (20 procent) over hen."Een werknemer die ’s ochtends met veel collega’s in een krappe gang in de rij staat om in te klokken. Samen werken met een collega die flink verkouden is maar zich niet ziek durft te melden. Collega’s die te dicht bij elkaar in de kantine zitten, zonder dat de leiding van het bedrijf ingrijpt. Opgehaald worden voor je werk, in een busje met zoveel anderen dat afstand houden onmogelijk is." Het zijn enkele voorbeelden van het soort meldingen die de Inspectie SZW vanaf maart vorig jaar binnen kreeg.In 2020 ontving de Inspectie 3.655 meldingen van arbeidsongevallen,18 procent minder dan in 2019. De daling in ongevalsmeldingen is grotendeels te verklaren door de maatregelen die zijn genomen om de coronapandemie te bestrijden. Grote groepen werkneers werkten thuis en de economische activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt nam af. Vooral tijdens de eerste lockdown, vanaf half maart 2020 tot en met mei 2020, ligt het aantal ongevalsmeldingen een stuk lager ligt dan in dezelfde maanden van eerdere jaren. Het aantal dodelijk slachtoffers (54) was vergelijkbaar met voorgaande jaren (tussen de 50 en 70). Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Dit zijn, samen met de landbouw/bosbouw/visserij, ook de sectoren waar de meeste dodelijke slachtoffers vielen.Lees het complete verslag: