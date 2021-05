"Kernfusiereactor levensvatbaar in 2030"

TAE Technologies, 's werelds grootste particuliere fusiebedrijf, heeft aangekondigd dat het tegen 2030 een commercieel levensvatbare kernfusiecentrale zal hebben, waarmee het jaren - of zelfs decennia - voorloopt op andere fusietechnologiebedrijven.

Het in Californië gevestigde bedrijf heeft 880 miljoen dollar aan financiering opgehaald voor zijn waterstofboriumreactor. Dit is geen traditionele tokamak of stellarator; in plaats daarvan maakt het gebruik van een beperkt deeltjesversnellingsmechanisme dat plasma produceert en opsluit.

Alle fusietechnologie gebruikt plasma, dat de extreme reacties nabootst die de sterren aandrijven - dat is wat er wordt geëmuleerd bij experimenten met fusie-energie. 'Plasma is een vochtige substantie; de uitdaging om het in te dammen is vergelijkbaar met het bij elkaar houden van Jell-O met behulp van elastiekjes ', zegt TAE op zijn website.

Foto: TAE Technologies

Wat doet TAE anders dan de misschien wel belangrijkere projecten van de industrie, zoals de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)? De technologie van TAE, die geavanceerde straalgestuurde veld-omgekeerde configuratie (FRC) wordt genoemd, gebruikt niet-radioactief waterstofborium om plasma te genereren in een zorgvuldig ingesloten gebied. De technologie kan ook werken voor waterstofisotopenbrandstoffen zoals deuterium-tritium, aldus het bedrijf. De deeltjesversnellende straal verwarmt de moleculen tot plasmastatus, waarna de veldomgekeerde configuratie alles bij elkaar houdt.

Het hele systeem heeft een totaal andere vorm en vormfactor dan tokamaks en stellarators. In feite is het dichter bij medische toepassingen, zoals protonenbundels die kanker wegnemen. Dat komt omdat de gerichte straal op dezelfde manier in het lichaam kan werken als om de deeltjes in de reactor van TAE te verwarmen en te verstoren.

Foto: TAE Technologies

TAE's huidige reactor heet Norman, naar de wetenschapper die het bedrijf in 1998 mede oprichtte. De reactor is 25 meter lang, 6 meter breed en 60.000 pond zwaar. Dit maakt hem nog steeds een stuk kleiner dan vrijwel elke andere bestaande reactor van een kerncentrale, vergelijkbaar met zoiets als een kleine modulaire reactor.

Begin april heeft TAE aangekondigd dat Norman consequent de 50 miljoen graden Celsius heeft bereikt die nodig is om een ​​duurzame plasmareactor te worden. Er zijn twee informele termen voor wat fusienet-energie nodig heeft: "heet genoeg" en "lang genoeg" om uiteindelijk vruchtbaar energie te produceren. TAE zegt dat Norman elke maand meer dan 600 experimenten heeft uitgevoerd, waarbij hij elke keer de plasma "ontsteking" of zichzelf in stand hield voor energie, temperatuur.

Afbeelding: TAE

Dit betekent dat 6 jaar nadat TAE "lang genoeg" begon te bereiken, Norman eindelijk zo vaak "warm genoeg" is geworden dat het kan beginnen op te schalen voor commerciële energiecentrales. En daarom zegt het bedrijf dat het denkt dat het tegen het einde van het decennium in 2030 zo'n energiecentrale kan bouwen.

Met de centrale fusietechnologie goed in de hand, is er nog veel werk om een fusie-installatie in werkelijkheid van (en op) de grond te krijgen. Alles aan de hele structuur moet worden ontworpen, bestudeerd, getest en gereguleerd door de overheid. Toch heeft TAE vertrouwen in het tijdsbestek van 2030 vanwege de wildgroei aan tools en kennis in de afgelopen jaren.