Lasser overlijdt door verstikking bij werkzaamheden

Bij laswerkzaamheden aan een schip komt een lasser in 2017 door verstikking om het leven. Het OM eist een boete van 125.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar voor de jachtbouwer waar de lasser in dienst was.

Ongeval

De jachtbouwer is dood door schuld ten laste gelegd omdat hij als werkgever zeer tekort is geschoten in de vereiste veiligheidsmaatregelen, waardoor de werknemer is overleden, aldus de officier van justitie. Daarnaast verwijt het OM de werkgever overtreding van voorschriften van de arbeidsomstandighedenregelgeving, waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers ontstond of te verwachten was.In 2017 was het slachtoffer in het voorste gedeelte van het schip aan het werk om leidingen aan elkaar te lassen. Daarvoor is toevoer van argon nodig, een kleur- en geurloos gas. Het edelgas argon heeft de zuurstof in de beperkt toegankelijk werkruimte verdrongen. Dit risico bij het gebruik van argon was bij de jachtbouwer bekend, aldus de officier van justitie. ''Toch heeft de verdachte geen aanleiding gezien om expliciet het risico van argon op te nemen in de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), werknemers te waarschuwen voor de gevaren van argon en hen specifieke instructies te geven."Lees verder op: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/29/om-eist-125.000-euro-en-betere-veiligheid-op-werkvloer-jachtbouwer-na-dood-werknemer