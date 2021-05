Schunk-grijper krijgt Red Dot Design Award

De Schunk EGH ontvangt de Red Dot Design Award 2021 in de categorie Product Design. De grijper is volgens de leverancier innovatief, ergonomisch en snel gebruiksklaar en maakt automatisering met cobots zo eenvoudig.

De EGH is bedoeld voor toepassing in cellen met beschermhekken of voor toepassingen waarbij de werkplekken van mens en robot elkaar niet direct overlappen. Typische toepassingsgebieden zijn handling- en pick & place-taken in schone en licht vervuilde omgevingen, zoals in de automobiel- en elektrotechnische industrie of bij metaalbewerkingsbedrijven.

Als starterspakket komt de plug & work-compatibele module voorgemonteerd bij de klant en bevat alles wat nodig is voor montage en inbedrijfstelling: van een adapterplaat, geschikte set vingers, montagegereedschap tot plug-ins voor naadloze implementatie in de robotcontroller van Universal Robots of Techman Robot.

De inbedrijfstelling en programmering duren niet langer dan een half uur. Met zijn flexibele vingers en een variabel instelbare slag van 80 mm dekt de grijper een breed scala aan werkstukken af. De vingerpositie kan voor elk grijpproces individueel worden gedefinieerd en de grijperstatus kan via IO-Link worden geëvalueerd. Parallelle kinematica zorgen voor een constante grijpkracht over de hele slag.

Zijn afgeronde buitencontour, voorzien van softtouch-elementen, maakt hem gemakkelijk vast te pakken.

De individuele status can de grijper kan worden aangegeven via een geïntegreerde Led-lichtband, waardoor een soepele interactie met de cobot mogelijk is.