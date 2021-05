Over de hulp van drones tijdens de grootste aardverschuivingsramp in de Noorse geschiedenis

Toen Kenny Åserud op 30 december 2020 om 04.00 uur een noodoproep beantwoordde, had hij niet verwacht dat dit het begin zou zijn van de langste en meest uitdagende reddingsmissie die zijn team ooit had meegemaakt.

Rampsituaties zijn vaak even levensbedreigend voor hulpverleners als voor de slachtoffers zelf. De omvang van de situatie op de dag voor oudjaar drong snel door: dit was de grootste aardverschuivingsramp in de geschiedenis van Noorwegen, die twee vierkante kilometer besloeg en het dorp Ask in Gjerdrum trof. Met temperaturen van -23°C zouden Åserud en zijn collega's overlevenden zo snel mogelijk moeten lokaliseren en daarbij hun eigen veiligheid in gevaar moeten brengen.

De Noorse hulpdiensten zijn getraind om drones in te zetten bij reddingsmissies om een ​​gedetailleerd overzicht te krijgen van de ramplocatie. De primaire doelen zijn om locaties van mogelijke overlevenden in kaart te brengen en om mogelijke gevaren voor de reddingswerkers zelf te markeren. Geconfronteerd met zo'n groot gebied van verwoesting, zou drone-assistentie van onschatbare waarde zijn.

Toen de reddingshelikopters de eerste overlevenden in veiligheid hadden gebracht, lanceerden de drone-operators DJI Matrice 300 RTK's om het gebied in kaart te brengen, zodat het commandocentrum de zoektocht vanaf een veilige afstand kon coördineren. Met drones die 40 dagen continu in de lucht waren, werd dit tot nu toe de grootste drone-reddingsoperatie van Europa.

Foto: Anders Martinsen, UAS Noorwegen

Drones zien meer dan mensen

Omdat het luchtruim aanvankelijk volledig werd bezet door helikopters, was de eerste inzet van drones pas mogelijk na het vallen van de avond, toen zowel het menselijk zicht als de conventionele camerabeelden vrijwel nutteloos waren. De drones die werden ingezet, gebruikten echter de Zenmuse H20T thermische vision-payload om een ​​kaart met hoge resolutie in het donker te maken.

Nicholas Newhouse, een van de drone-operators, benadrukt een belangrijk voordeel van infraroodmapping: de kleinere bestandsgrootte van infraroodbeelden in vergelijking met traditionele foto's. Dit zorgt voor een veel kortere verwerkingstijd, waardoor de reddingswerkers de kans krijgen om met de voltooide kaart te werken, slechts vijf uur na de eerste lancering van de drone. In dit geval duurde het slechts een uur voordat de infraroodbeelden waren verwerkt tot een voltooide 3D-kaart, nadat de drones waren geland. De kaart werd vervolgens toegankelijk gemaakt voor alle hulpdiensten die bij de missie betrokken waren, waardoor ze de informatie kregen die ze nodig hadden om veilig in het donker over de ramplocatie te navigeren.



"Toegang hebben tot nauwkeurige, actuele kaarten met hoge resolutie van een rampgebied in zo'n korte periode was ongekend", zei Dan Richard Isdahl-Engh, gegevensanalist

Situationeel bewustzijn is een marathon, geen sprint

Het hebben van een kaart helpt om een ​​gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie en mogelijke gevaren. In de nasleep van een aardverschuiving is een groot risico voor zowel overlevenden als reddingswerkers echter de beschadigde bodemstructuur, die kan leiden tot vervolg-aardverschuivingen. Om eventuele risico's op dat gebied in te schatten, worden periodiek meerdere kaarten gemaakt.

De DJI Matrice 300 RTK maakt vooraf geplande vaste vliegroutes mogelijk, wat het vergelijken van kaartresultaten veel gemakkelijker maakt, aangezien de posities en waypoints van waaruit de grond werd onderzocht niet bij elke vlucht veranderden zoals ze zouden doen als de foto's vanuit een helikopter waren genomen. Dit maakt een nauwkeurige analyse mogelijk van veranderingen in de omgeving die duiden op structurele gevaren in de grond.

Een interactief 3D-model van het gebied hielp de reddingsteams situationeel bewustzijn te bieden.

De geavanceerde navigatiesoftware in de DJI Matrice 300 RTK vergemakkelijkte ook de samenwerking tussen de drones en helikopters, die vaak gelijktijdig in de lucht zaten. De software hielp het risico van gevaarlijke ontmoetingen tussen de verschillende typen vliegtuigen in het gedeelde luchtruim te vermijden.

Dan Richard Isdahl-Engh, de data-analist die dronekaarten gebruikt om situationeel bewustzijn te krijgen voor de reddingsmissie: "De nauwkeurige, actuele kaarten met hoge resolutie in zo'n korte tijdspanne was een ongekend voordeel. Bij eerdere natuurrampen moest het team wachten op satellietbeelden die alleen verouderde, statische beelden met een lage resolutie bevatten."



Met volumemeting kon het team zien hoeveel aarde er werd bewogen.

Helikopters zijn van vitaal belang om overlevenden snel terug te vinden, maar ze zijn niet ideaal voor het in kaart brengen van missies vanwege hun smalle gezichtsveld en de turbulentie die de rotorbladen veroorzaken. Bij temperaturen onder het vriespunt kan de bijbehorende koude wind ondraaglijk zijn voor de reddingswerkers op de grond. Drones hebben dit probleem niet.

Hoewel de grond in Ask voornamelijk uit modder bestond, wat de warmte van alles wat eronder zat grotendeels blokkeerde, konden de drone-operators met de Zenmuse H20T thermische vision toch het warmtesignaal van een vastzittende hond identificeren. Omdat de reddingshelikopter enige tijd nodig had om de locatie van de hond te bereiken, werd een DJI Matrice 300 RTK-drone ingezet om boven de locatie te blijven zweven en deze te markeren deze met een zoeklicht tot de hond in veiligheid kon worden gebracht. Dit toont de vliegtijdmogelijkheden en de lange batterijduur, zelfs bij constante temperaturen onder het vriespunt.

Geïmproviseerde stormram



Volgens het reddingsteam konden ze door het gebruik van de drones de grenzen van de operatie verleggen en dingen doen waar voorheen niet aan werd gedacht; zoals het gebruik van drones als geïmproviseerde stormrammen om ramen te breken waardoor een tweede drone naar binnen kan vliegen. Hoewel DJI-drones over het algemeen niet op deze manier worden gebruikt, benadrukken ze het echte voordeel van drones voor reddingsoperaties: alles wat nodig is om levens te redden zonder de gezondheid en veiligheid van het reddingsteam in gevaar te brengen.

Het belangrijkste onderdeel van elke missie is een uitgebreide set informatie. Die legt de basis voor elke operatie en zorgt ervoor dat beslissingen op een weloverwogen manier worden genomen. In een missie als deze, die meer dan 40 dagen duurde onder extreme omstandigheden met temperaturen tot -23°C en windsnelheden tot 18,4 m/s, hebben reddingsteams zoveel mogelijk betrouwbare informatie nodig om van hun missie een succes te maken.

De reddingsmissie in Ask, Gjerdrum was er een waarin brandweerlieden, politieagenten, militair personeel, drone-operators, helikopterpiloten, analisten, Andøya Space, Norwegian Geotechnical Institute en zelfs de bewoners samenwerkten om levens te redden.