Een 3D-geprinte windmolen van gerecycled plastic (video)

Een windmolentje van recycled plastic dat als bouwpakket geleverd kan worden en waarmee je 1 kamer van energie kunt voorzien. Daarmee wint studententeam D.O.N.E. van het Friesland College de Energie OntwerpChallenge van Stichting SmartCirculair.

De Energie OntwerpChallenge is een uitdaging voor jongeren uit alle leeftijdscategorieën om een energieconcept te ontwikkelen met hernieuwbare energie. Juryvoorzitter Ruud Koornstra: "Dit slimme windmolentje sluit naadloos aan bij de energiebehoefte van mensen in ontwikkelingslanden die nu een euro per dag moeten betalen om hun aggregaat te laten draaien. Als ze al zonnecellen hebben dan is opslag vaak nog een probleem."

De windmolen bestaat uit vier halve bollen, een as, een aantal tandwielen en dynamo's. Alle onderdelen zijn in een 3D-printer gemaakt van gerecycled plastic. Koornstra: "Het windmolentje is verrassend vanwege de eenvoud, het gebruik van recycled materialen, componenten zoals een fietsdynamo, het aerodynamisch ontwerp, een opschaalbaar plan en de lage productiekosten. Jullie begrijpen hoe de nieuwe circulaire economie wordt vormgegeven. De jury is unaniem in haar oordeel. Proficiat met de hoofdprijs van 2500 euro!"

Het geldbedrag is bedoeld om het ontwerp verder uit te werken. Koornstra: "Vaak wordt over mbo'ers gezegd: dit zijn de handen in de bouw. Deze teams bewijzen het tegendeel. Ze tonen aan dat vernieuwing niet uit Den Haag of Brussel komt, maar dat circulair denken bij onze jongeren in de genen zit."