Hoe ontwikkel je hoogwaardige pedalen voor simracers?

In je eigen huis simracen als een professionele coureur. Dat was de jongensdroom van Niels Heusinkveld. Zo ontstond het idee om kwalitatief hoogwaardige pedalen en schakelpoken te ontwikkelen, waarmee het racen op de PC naar een professioneel niveau kon worden gebracht.

De oprichters van Heusinkveld zijn allemaal al jarenlang fan van simracen. In de beginperiode moesten ze het doen met kunststof pedalen uit de computerwinkel. Remco Hitman, manager operations bij Heusinkveld: ‘Je kon er leuk mee racen, maar met simulatie had het nog weinig te maken. Een alternatief was er echter in die tijd niet. Zo ontstond dan ook het idee bij Niels Heusinkveld, directeur/eigenaar en werktuigbouwkundige van huis uit, om zelf pedalen te gaan bouwen."

Start

Met wat spaargeld en een goed idee ging hij aan de slag. In eerste instantie werden zes sets vervaardigd. Eén set voor eigen gebruik en vijf voor de verkoop. Met name de kosten voor het gebruik van de lasersnijmachine waren in het begin hoog, waardoor de sets relatief duur waren. Dit weerhield fans in de wereld er echter niet van om tot aanschaf over te gaan. In minder dan een uur waren de eerste vijf sets op een internetforum verkocht. Met dit geld konden vervolgens weer nieuwe sets worden gebouwd voor de verkoop. Al snel haakte collega-simracer en inmiddels mede-eigenaar Svend van der Vlugt aan voor commerciële ondersteuning. Heden ten dage bouwt Heusinkveld bijna 1.000 sets per maand. Slechts 5 procent daarvan blijft in Nederland. Alle overige sets zijn bedoeld voor de wereldmarkt, van Amerika tot Madagascar en Australië. Heusinkveld is van een eenmansbedrijf op een zolderkamer in zo'n zeven jaar tijd uitgegroeid tot een professionele ‘high end'-producent met inmiddels zo'n dertig medewerkers.



De onderdelen worden met een lasersnijmachine uit plaat gesneden.

Demping

Mparts keek met zijn expertise op het gebied van dempers vrijwel vanaf het begin mee met deze ontwikkeling. Stefan van Beek, directeur Mparts: "Indertijd zijn we gestart met twee versies dempers voor de professionele pedalenvariant. De gaspedalen werden uitgerust met een Bansbach-demper met variabele demping zodat de engineers van Heusinkveld het geheel zelf konden ‘finetunen' en het rem- en koppelingspedaal werd voorzien van een Bansbach-demper met een van te voren ingestelde demping. Na diverse testen werd er uiteindelijk voor gekozen om alle pedalen uit te voeren met dempers met een variabele demping uit de 615-serie van Bansbach (met een zuigerstangdiameter van 6 mm en een cilinderdiameter van 15 mm). De rem- en koppelingspedalen werden uitgevoerd met tweeweg-dempers met een slaglengte van 25 mm (deze dempen bij zowel het in- als uitgaan van de cilinder) en het gaspedaal met een eenweg-demper"

Mark ter Maaten, accountmanager en Inkoop B2B: "De kwalitatief hoogwaardige Bansbach-dempers passen we toe bij de professionele pedalenset, de zogeheten Sim Pedals Ultimate. Bij deze set wordt uitsluitend gewerkt met hoogwaardige materialen, die grotendeels van Europese leveranciers afkomstig zijn. Eigenlijk alleen de ‘load cell', waarmee de kracht wordt gemeten die wordt uitgeoefend, komt uit het Verre Oosten. Naast deze hiervoor genoemde lijn levert Heusinkveld ook nog een prijstechnisch interessantere consumentenlijn, onder de naam Sim Pedals Sprint."

Eisen

Op de vraag wat de belangrijkste eisen waren toen gestart werd met de ontwikkeling van de hierboven beschreven pedalen, antwoordt Ter Maaten: "Een SIM-racepedaal moet een veel langere levensduur hebben dan een pedaal in een echte racewagen. Het laatstgenoemde pedaal hoeft in de regel maar zo'n tachtig tot honderd uur mee te gaan en wordt dan vervangen. Dit in tegenstelling tot bij een SIM-racepedaal, dat berekend en getest is op minimaal 1 miljoen keer bewegen. Om een dergelijke levensduur te kunnen garanderen worden daarom diverse onderdelen volledig voor ons op maat gemaakt. De rembus is daar een illustratief voorbeeld van. Belangrijk was verder dat elk type pedaal de juiste dempingskarakteristiek had zodat de gebruiker de juiste beleving krijgt en de pedalen moesten bestand zijn tegen EMC. De eerste generatie pedalen wilde namelijk nog wel eens interfereren met de elektronica van een sterk stuur, als deze bijvoorbeeld was uitgevoerd met een grote elektromotor en slechte kwaliteit kabels. Omdat tegen te gaan zijn al onze pedalen inmiddels EMC-bestendig."





Trends

Hitman vertelt dat het in deze markt van groot belang is om voortdurend met innovaties te blijven komen om het ‘copy cat'-gedrag in de markt voor te blijven. "Wat ons momenteel een voorsprong geeft is het feit dat de consumentenserie, de Sim Pedals Sprint, wordt geleverd met in eigen beheer ontwikkelde slimme software. Illustratief in dit verband is de regensetting. Als deze wordt geactiveerd dan gaat het regenen in de simulatie en dan wordt het gaspedaal iets minder gevoelig, waardoor de auto minder snel slipt in het spel. Heel eerlijk: het nabouwen van de pedalen is niet het meest lastige, veel complexer is het kopiëren van de software. Hoewel onze pedalen ook zonder de software te gebruiken zijn, is het rijden met de unieke software vele malen aantrekkelijker omdat de SIM-racers hiermee de mogelijkheid hebben om hun game volledig te finetunen en dus ietwat sneller zijn dan de concurrentie in het spel. Momenteel is de hierboven beschreven software alleen nog leverbaar voor de SIM pedals Sprint. Aan de software van de Ultimate-uitvoering wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt, evenals aan de bijbehorende speciale hardware die voor een goede communicatie nodig is. Als alles conform planning verloopt, dan verwacht Heusinkveld de software voor de Ultimate-uitvoering over enkele maanden te lanceren op de markt."

Pielen voor hobbyisten

Op de vraag wat nu bij het vervaardigen van deze pedalen de grootste uitdaging is voor de engineers van Heusinkveld, antwoordt Hitman: "Het feit dat de pedalen na intensief gebruik ook nog toonbaar moeten blijven. Als gebruikers zo'n mooie set pedalen bij onze fabriek bestellen, dan is het belangrijk dat ze een krasvrije set geleverd krijgen en dat is best een uitdaging omdat bij de Ultimate-uitvoering de hele set is uitgevoerd in RVS en bij de Sprint-uitvoering zijn de voetplaten van RVS en de overige delen van gepoedercoat staal. Interessant is verder dat de beide pedalensets standaard worden geleverd met witte en groene rubbers, die onderling kunnen worden uitgewisseld. De witte rubbers veren meer in dan de groene rubbers, waardoor een eindgebruiker kan kiezen voor een ‘langer' pedaal voor bijvoorbeeld een straatauto of een zeer acuut pedaal zoals je die vindt in racewagens. Zeker voor hobbyisten die graag zelf ‘pielen' is dit leuk, want hiermee kan de werking van de pedalen volledig naar eigen inzicht worden beïnvloed."