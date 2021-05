Citython zoekt innovators op het gebied van mobiliteit in steden

Eindhoven Citython zoekt innovatieve young professionals – van architecten en urban planners tot data scientists en engineers – om mobiliteitsuitdagingen in steden op te lossen. Teams gaan de strijd met elkaar aan tijdens de mobility hackathon, inschrijven kan tot en met 23 mei.

Het evenement vindt online plaats en focust zich op de optimalisatie van mobiliteit, verkeersveiligheid en een gezonde toekomst van steden. Het maakt deel uit van een groter project dat wordt gefinancierd door EIT Urban Mobility, een organisatie die wordt ondersteund door het European Institute of Innovation & Technology (EIT) en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

De hackathon wordt georganiseerd door Carnet (een initiatief van CIT UPC) in samenwerking met de gemeente Eindhoven en Breda University of Applied Sciences. Het evenement geeft jong talent de kans om samen met mentoren en experts te werken aan innovatieve stedelijke oplossingen. Van 28 mei tot 2 juni gaan verschillende teams de strijd met elkaar aan. De winnaars krijgen een financiële beloning.

Niels Wiersma, Data & Platform Strateeg op het gebied van Smart Mobility, gemeente Eindhoven: "Onze ambitie is om met Citython een evenement neer te zetten waar Europees talent op af komt, om samen innovatieve oplossingen voor de stad Eindhoven te creëren. Dit vormt het fundament voor het moderniseren, veiliger en gezonder maken van steden in heel Europa. Deelnemers leveren op een inspirerende en leuke manier een belangrijke maatschappelijke bijdrage."

Drie uitdagingen

Eindhoven Citython 2021 is georganiseerd in samenwerking met The Dutch Technology Week. Deelnemers buigen zich over drie uitdagingen:

• Verkeersveiligheid in schoolzones - Eindhoven heeft de ambitie een veilige stad te zijn met zo min mogelijk verkeersslachtoffers. De stad streeft naar een veilige inrichting van alle schoolzones.

• Reizen naar de campus - Brainport Eindhoven is een broedplaats voor technologie en innovatie. Het nieuwe werken in deze regio omvat ook samen reizen naar campuslocaties. Dit Collective Private Transportation systeem moet net zo slim zijn als de bedrijven én de werknemers die hiervan gebruikmaken.

• Maak de stad gezond - Eindhoven groeit: in de komende 20 jaar worden er 62.000 extra woningen gebouwd en 72.000 banen gecreëerd. Hoe kunnen we met deze toestroom van nieuwe inwoners zorgen voor een groene en leefbare stad?

Programma

De aftrap van het evenement vindt plaats op 18 mei. Onder andere Edwin Heesakkers, Managing Director van Innovation Hub West bij EIT Urban Mobility, en Peet van Loo, Programmamanager Acces & Mobility bij ASML, spreken op deze dag. Op 23 mei is de registratie deadline en op 26 mei worden de teams aangekondigd. Vanaf 26 mei begint de hackathon officieel, met op vrijdag 28 mei en maandag 31 mei individuele mentorsessies. Op 2 juni wordt per uitdaging het winnende team bekend gemaakt. Er wordt 2000 euro aan prijzen uitgedeeld.

Inschrijven

Inschrijven voor de hackathon kan individueel of in een team van drie tot vijf personen. Iedereen van 18 jaar of ouder uit Europa kan zich inschrijven. De organisatie van het evenement helpt deelnemers die zich individueel aanmelden bij het vinden van een team. Inschrijven kan tot 23 mei, 18.00u via deze link: https://www.citython.eu/2021eindhoven