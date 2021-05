Maakindustrie wil innovatieve manieren van werken na Covid behouden

De coronapandemie heeft het innovatieklimaat in de maakindustrie weliswaar gestimuleerd, maar er moet nog veel werk verzet worden om een duurzame digitale transformatie in de sector te bewerkstelligen. Dat stelt het digitale workflowbedrijf ServiceNow op basis van eigen onderzoek.

Wakefield Research heeft wereldwijd 9000 C-level executives en werknemers ondervraagd, waaronder 1074 uit de maakindustrie. 61% van de leidinggevenden was van mening dat de regelgeving en de verschillen daarin tussen regio's tijdens de pandemie tot uitdagingen hebben geleid. 54% zegt dat het aansturen van werknemers en afdelingen die niet op afstand kunnen werken een extra belemmering vormt voor innovatie. 85% zegt dat zij door de pandemie opnieuw zijn gaan nadenken over de manier waarop werk wordt gedaan.

Van de werknemers meent 87% dat hun organisatie als gevolg van de pandemie betere manieren van werken heeft ontwikkeld. De overgang naar deze innovatieve werkwijzen is wijdverspreid en snel gegaan: 85% van de leidinggevenden en 87% van de werknemers zegt dat hun organisatie sneller is overgestapt dan zij vooraf voor mogelijk hadden gehouden.

Maakindustrie is er nog niet

Ondanks de snelle innovatie is er volgens Servicenow nog werk aan de winkel om innovatie op lange termijn in de hele maakindustrie veilig te stellen. '61% van de leidinggevenden in de maakindustrie zegt dat hun bedrijf nog steeds niet over een volledig geïntegreerd systeem beschiktvoor het beheren van digitale workflows.Veel bedrijven hebben zelfs een nog grotere digitale achterstand: 94% van de leidinggevenden geeft aan dat ze nog steeds offline workflows hebben, waaronder functioneringsgesprekken, zakelijke contracten en het goedkeuren van andere documenten.'

59% van de leidinggevenden zegt dat de kostenbesparingen tijdens de pandemie in digitale transformatie moeten worden geïnvesteerd zodra de crisis voorbij is.

De toekomst van werk

Leidinggevenden in de maakindustrie maken zich zorgen over een aantal zaken met betrekking tot het op afstand blijven werken. 53% zegt zich zorgen te maken over het effect dat dit zal hebben op de levering van diensten en productvertragingen, en 52% is bezorgd dat offsite werken zal leiden tot minder samenwerking tussen verschillende afdelingen. 53% vreest dat op afstand werken de termijnen voor nieuwe releases of innovaties zal verlengen.



94% van de werknemers zegt echter dat zij voordelen hebben ondervonden van werken op afstand. De tijd die wordt bespaard door niet te hoeven reizen (54%) en een betere balans tussen werk en privé (48%) worden als belangrijkste voordelen genoemd.



Toch hebben werknemers in de sector ook zorgen geuit over wat er nu gaat gebeuren. 54% zegt dat de overgang naar het werkende leven na Covid-19 een grotere uitdaging zal zijn dan het omgaan met de verstoringen van hun werk aan het begin van de pandemie.



Over het algemeen heerst in de sector verdeeldheid over de wens om de doorgevoerde veranderingen te behouden: 59% van de werknemers en 53% van de leidinggevenden zegt dat het beter en productiever is om deze nieuwe werkwijzen te handhaven als de crisis voorbij is.



"De digitale transformatie in de maakindustrie is de afgelopen 12 maanden enorm versneld, maar er moet nog meer gebeuren," zegt Uwe Vieth, Senior Director bij ServiceNow. "De pandemie heeft de toch al onzekere wereldmarkt nog eens extra opgeschud. De snelle verschuiving naar werken op afstand en de verstoring van de toeleveringsketen hebben operationele veerkracht belangrijker gemaakt dan ooit. De focus op het digitaliseren van het werk dat gedaan moet worden - ongeacht waar - zal cruciaal zijn in het aangaan van uitdagingen, het beschermen tegen risico's en het voldoen aan de behoeften van de klant."