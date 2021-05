Bugatti heeft een pooltafel ontwikkeld die altijd waterpas blijft staan. Er worden maar 30 exemplaren van gemaakt, dus de eigenaars van superjachten kunnen zich maar beter haasten.

De pooltafel wordt uitgerust met een servogestuurd systeem dat een gyroscopische sensor gebruikt om de tafel waterpas te stellen. Om de beweging van een schip te ecompenseren, kan elke poot bewegen. Volgens Bugatti past het systeem zich binnen 5 milliseconden aan, waardoor het spel altijd perfect waterpas blijft. De beweging wordt 'in totale stilte, trillingsvrij' voltooid.

Zoals dat hoort bij peperdure, poepsjieke gadgets, is er ook een reeks accessoires. Zo is de muurkeu-steun afgewerkt met koolstofvezel en voorzien van een 13-inch HR touchscreen om scores bij te houden. De koolstofvezel keuen zijn voorzien van geanodiseerde en CNC-gefreesde aluminium uiteinden die zijn gemaakt naar hetzelfde ontwerp als de knoppen van de hyper sportwagens van Bugatti. Er is een bijpassende dimbare Led-plafondlamp, een Bugatti-krijtdoos afgewerkt in zwart met geanodiseerd aluminium, een zwarte schoonmaakborstel, een koffer gemaakt van Bugatti-leer om de set Aramith Tournament Pro-ballen te vervoeren én een USB-stick, ook gepresenteerd in een CNC-gefreesde aluminium behuizing, met foto's en video's van elke gemaakte tafel , zodat de klant de volledige geschiedenis zijn pooltafel kan zien. De doos is bekleed met hetzelfde leer dat gebruikt is bij de constructie van de pooltafel.