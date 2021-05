Magnetisch materiaal breekt schakelrecord

Onderzoekers van Trinity College Dublin hebben een magnetisch materiaal ontwikkeld dat de snelste magnetische omschakeling ooit vertoont. Ze kunnen zes keer sneller schakelen dan het vorige record. Het gaat om 'triljoensten van seconden'.

genaamd MRG, die in 2014 voor het eerst door de groep werd gesynthetiseerd uit mangaan, ruthenium en gallium. In het experiment trof het team dunne films van MRG met uitbarstingen van rood laserlicht, wat megawatt aan vermogen afleverde in minder dan een miljardste van een seconde.

De warmteoverdracht verandert de magnetische oriëntatie van MRG. Het duurt een tiende van een picoseconde om deze eerste verandering te bereiken (1 ps = een biljoenste van een seconde). Maar wat nog belangrijker is, het team ontdekte dat ze de oriëntatie later weer 10 biljoensten van een seconde konden terugdraaien. Dit is de snelste omschakeling van de oriëntatie van een magneet ooit waargenomen.

Het werk is gepubliceerd in Physical Review Letters.

De ontdekking zou nieuwe wegen kunnen openen voor innovatieve computer- en informatietechnologie, gezien het belang van magnetische materialen in deze industrie. Verborgen in veel van onze elektronische apparaten, evenals in de grootschalige datacenters in het hart van internet, lezen magnetische materialen de gegevens en slaan ze deze op.

De huidige informatie-explosie genereert meer data en verbruikt meer energie dan ooit tevoren. Het vinden van nieuwe energie-efficiënte manieren om gegevens en bijpassende materialen te manipuleren, is iets waar onderzoekerswereldwijd zich mee bezig houden.