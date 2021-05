Nieuwste wetenschappelijke inzichten aerosoltransmissie coronavirus (video)

Effect mondkapjes: geen masker, rechtsboven 1 laag stof, linksonder 2 lagen stof, rechtsonder surgical mask. Figuur uit: Face coverings and mask to minimise droplet dispersion and aerosolisation: a video case study, P Bahl et el, Thorax 75, 1024 (2020)

In een recent KNAW-webinar kwamen sprekers uit verschillende relevante disciplines bij elkaar om de huidige inzichten in de (aerosol-)verspreiding van het coronavirus te bespreken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, University of Cambridge en de Universiteit Twente een informatiedocument opgesteld met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De belangrijkste vraag die in het document naar voren komt is de vraag wat de wetenschap zegt over de verschillende verspreidingsroutes van het Sars-CoV2 virus dat Ccvid-19 veroorzaakt. Vooral over de verspreidingsroute via aerosolen is veel discussie geweest sinds het uitbreken van de pandemie. Er is dan ook grote behoefte aan actuele informatie over de persistentie van aerosolen en over mogelijke ventilatietechnieken om het risico van infectieuze aerosolen te verminderen.

Het informatiedocument geeft achtergrondinformatie over wat wetenschappers momenteel weten, en stelt in het bijzonder dat een groot aantal observaties moeilijk te verklaren is zonder aerosol-besmettingen in de verklaring op te nemen. ‘Aerosolen, ventilatie en Covid-19' behandelt ook de belangrijke vragen die nog open staan - met name de vraag hoe belangrijk de verschillende besmettingsroutes zijn.