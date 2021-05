Imec.istart trekt investeringen in technologische start-ups fors op

Het imec.istart Fund krijgt een stevige kapitaalinjectie en groeit van 12,5 miljoen euro naar meer dan 30 miljoen euro. De maximale investering in elke technologische start-up gaat omhoog van 150.000 naar 250.000 euro. “We helpen een nieuwe generatie start-ups uitgroeien tot ambitieuze scale-ups”, zegt Sven De Cleyn, programmadirecteur van het imec.istart-acceleratorprogramma. “Zo investeren we op lange termijn in de transformatie van onze economie die na de ovid-19-pandemie meer dan ooit nodig zal zijn.”

Het imec.istart Fund werd in 2017 opgericht met een startkapitaal van 12,5 miljoen euro en een focus op starters die werken met digitale technologieën. De Vlaamse regering en de private partners die mee aan de wieg stonden van het fonds (imec, ING, BNP Paribas Fortis, Telenet en Cronos Groep) voeren nu samen een kapitaalverhoging door tot 30.5 miljoen euro.

Tot 250.000 euro per start-up

Naast de initiële focus van het fonds op digitale technologie zal er voortaan ook bijzondere aandacht gaan naar duurzaamheid en naar oplossingen met een hardwarecomponent. Om deze evolutie kracht bij te zetten trekt het fonds ook vier nieuwe partners aan die mee zullen zorgen voor de juiste omkadering: Verhaert, Nuhma, Efin en Vlaamse EnergieHolding.

Dankzij de kapitaalverhoging kan de maximale investering in elke start-up omhoog. Nu ligt het plafond op 150.000 euro, voortaan zal het imec.istart Fund tot 250.000 euro in een start-up kunnen pompen.

Door de gemiddelde investering op te trekken, kunnen start-ups volgens De Cleyn sneller groeien. "We merken dat er een tekort is aan funding in een vroege fase. Er zijn de voorbije jaren heel wat fondsen opgericht, maar die groeien nu door naar hun tweede fonds en investeren grotere bedragen in latere kapitaalrondes. Zo ontstaat er opnieuw een gebrek aan early stage funding. Die kloof willen we overbruggen door ons plafond op te trekken. Bovendien storten steeds meer start-ups zich op oplossingen met een hardwarecomponent. Ze hebben een grotere initiële kapitaalnood dan start-ups die enkel software ontwikkelen."

Evergreen fonds

Het imec.istart Fund werd ook omgevormd tot evergreen fonds. Dit betekent dat de opbrengsten uit eventuele exits niet meer noodzakelijk worden uitgekeerd, maar opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in een nieuwe generatie start-ups.

De Cleyn: "Het ecosysteem van technologische start-ups is een cruciale schakel om ons economisch en industrieel weefsel te transformeren. De Covid-19 pandemie heeft de noodzaak van een sterke lokale, duurzame en digitale economie enkel versterkt. De start-ups van vandaag zijn de grote bedrijven van morgen. Ze stimuleren de innovatie die de motor zal zijn van de relance en ze creëren werkgelegenheid. Deliverect, DataCamp en POSiOS (nu Lightspeed), drie van onze alumnibedrijven, hebben vandaag al meer dan 100 werknemers."

De voorbije jaren bleken de investeringen van imec.istart vaak een vliegwiel voor follow-up funding. Elke euro die het imec.istart Fund investeerde in start-ups genereerde gemiddeld meer dan 25 euro van andere bronnen. De portfoliobedrijven haalden samen ruim 320 miljoen euro aan follow-up funding op.