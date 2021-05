Dutch Innovation Days: nieuw vijfdaags innovatiefestival in Enschede

Van 26 t/m 30 mei vindt de eerste editie van de Dutch Innovation Days plaats. Het vijfdaagse innovatiefestival in Enschede barst volgens de organisatoren van de innovatie, inspiratie, eye candy en interactieve tentoonstellingen.

Hoe dan?

Deze ene vraag staat centraal tijdens de Dutch Innovation Days, oftewel ‘DID'; How DID they do that?

Hoe komen innovaties echt tot stand? Waarom mislukken sommige briljante ideeën? Hoe komt het dat zoveel iconische Nederlandse pioniers in Enschede gewoond en/of gestudeerd hebben? Hoe kom je bij Steve Jobs op de koffie? En hoe komen de aan de tekentafel bedachte innovaties uiteindelijk bij jou thuis?

The city as a playground

DID21 speelt zich van woensdag t/m vrijdag voornamelijk online af. De zaterdag is grotendeels fysiek op meerdere locaties in Enschede, met als epicentrum WARP Technopolis en het Stationsplein. De expo's, challenges, experiences en workspaces vinden plaats bij onder andere Digital Chef, INC,IDC, Rijksmuseum Twenthe, Museumfabriek, Concordia en meer.

Programma

Op woensdag 26 mei vindt de kick-off plaats met onder andere Daan Roosegaarde. Namens de Technologie Kring Twente (TKT) geeft hij een masterclass 'Landscapes of the Future', waarin hij een futuristische kijk biedt op de alledaagse werkelijkheid.

Donderdag 27 en vrijdag 28 mei zitten vol met inspirerende talks van onder andere de uitvinder van de WiFi, de grondlegger van YouTube en de ontwerpster van de ‘mind-reading dress, Q&A's, waanzinnig entertainment en toegang tot een hoogwaardig netwerk van ondernemers, opleiders, overheden en innovatieve talenten.

Create Tomorrow

Op donderdag en vrijdag brengt Create Tomorrow studenten en innovatieve bedrijven online samen om deel te nemen aan een denktank.

Ontdekkingstocht

Op zaterdag kunnen vrienden en families live ervaren hoe innovaties ontstaan, ontdekken wat er nodig is om een revolutionair idee in alle huiskamers te krijgen en spelen met innovaties die laten zien hoe we ons in de toekomst kleden, voortbewegen, gezond blijven en hoe we wonen en werken.

Er zijn interactieve installaties, DIY-technologie, instagrammable exposities en nog veel meer. Innovaties van Nederlandse bodem vind je terug in galeries, bioscopen, musea, labs en andere bijzondere plekken in Enschede.

Online en fysiek waar mogelijk

De Dutch Innovation Days vindt grotendeels plaats in een online omgeving die erop is ingericht om de bezoeker onder te dompelen in creativiteit, technologie en innovatie. Als het RIVM groen licht geeft, dan vindt er een fysieke meet en greet plaats, zodat de DID'ers elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten.

Zaterdag 29 mei is de dag dat de meeste activiteiten fysiek zijn ingericht, met Enschede als host om technologie, creativiteit en innovaties te ontdekken. Het uitgangspunt is: fysiek waar mogelijk en online als het veiliger is.

