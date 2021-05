Platina nu te recycleren uit afval

Na 4,6 jaar onderzoek heeft het Platirus-project zijn doelstellingen bereikt, namelijk het onderzoeken, ontwikkelen, evalueren en opschalen van nieuwe en duurzame recyclagetechnologieën om metalen van de platinagroep terug te winnen uit afvalstromen.

Het door de EU gefinancierde Horizon 2020-project Platirus (PLATInum group metals Recovery Using Secondary raw materials) heeft de resultaten gepresenteerd van 4,5 jaar praktijkgericht onderzoek naar 11 duurzame technologieën voor het recycleren van platinagroep-metalen (PGM's).



De projectresultaten zijn de gezamenlijke inspanningen van 11 projectpartners uit Europa die de volledige waardeketen vertegenwoordigen:



• Elf innovatieve, kostenefficiënte en duurzame technologieën, ontwikkeld door Vito, Sintef, de Technische Universiteit van Wenen, Tecnalia en de KU Leuven, die erin zijn geslaagd PGM's terug te winnen uit gebruikte autokatalysatoren, mijnbouw- en elektronisch afval, en hebben aangetoond dat het mogelijk is de gerecycleerde PGM's te gebruiken voor de productie van gloednieuwe autokatalysatoren met zeer hoge prestaties die voldoen aan de normen voor de automobielsector.



• Van de 11 Platirus-technologieën blonken er 3 uit door hun hoge efficiëntie en terugwinningsgraad, lage kosten, duurzaamheid en geringe milieueffecten. Deze zijn opgeschaald tot Technology Readiness Level (TRL) 5 en zijn nu klaar voor verdere opschaling voor industrieel gebruik.

o Microgolfgeassisteerde uitloging, ontwikkeld door Vito

o Niet-conventionele vloeistof-vloeistofscheiding, ontwikkeld door de KU Leuven

o Gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx), ontwikkeld door Vito



• Volgens conservatieve scenario's zijn de technologieën economische levensvatbaar met een terugverdientijd van ongeveer 6 jaar en een gecumuleerde opbrengst van bijna 4 maal de initiële investering die zou worden bereikt in het 15e productiejaar.



• Zes technologieën werden door de Europese Commissie bekroond als 'Great EU innovations'. De projectpartners Sintef, Vito en KU Leuven hebben de 'Innovation Radar Price' in 2018 en 2020 ontvangen voor hun ontwikkeling van baanbrekende oplossingen om PGM's uit secundaire afvalbronnen te recycleren.



• Er is één octrooi verleend voor de door Vito ontwikkelde gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx)-technologie voor het herwinnen van Pd (palladium); daarnaast werd Pt (platinum) herwonnen door cementering en Rh (rhodium) door precipitatie.



Tijdens de laatste online exploitatieworkshop toonde het consortium de belangrijkste resultaten van hun jarenlange technologisch en wetenschappelijk onderzoek van de voorgestelde nieuwe recyclagetechnologieën, alsook de financiële, economische, milieu- en marktimpact van die technologieën. Meer dan 80 deelnemers uit de sectoren afvalbehandeling en -verwerking, waardevolle metalen raffinage en eindgebruikers woonden het seminarie bij.

Doorontwikkeling

De microgolf-geassisteerde uitlogging en GDEx-technologiën, zullen worden opgeschaald tot TRL 7 in het nieuwe Horizon 2020-project Peacoc (Pre-commercial pilot for the efficient recovery of Precious Metals from European end-of-life resources with novel low-cost technologies). De belangrijkste doelstelling van het Peacoc-project is om op een pre-commerciële pilootschaal op TRL 7 een nieuw, economisch en ecologisch levensvatbaar metallurgisch proces te demonstreren voor het terugwinnen van edele metalen uit een grote verscheidenheid aan afgedankte producten die in Europa in overvloed beschikbaar zijn. Het projectconsortium telt 19 partners uit 10 Europese landen en Turkije, die de hele industriële waardeketen vertegenwoordigen. Het project wordt gecoördineerd door Tecnalia en loopt over 4 jaar vanaf mei 2021.