Uitnodiging: vier Star Wars-dag met nieuwe inzichten in productie in de ruimte

Op 4 mei is het niet alleen Dodenherdenking, maar ook International Star Wars Day. De Zweedse universiteit Chalmers maakt van de gelegenheid gebruik om zijn lopende onderzoeksactiviteiten met betrekking tot productie in de ruimte voor het voetlicht te brengen.

Chalmers organiseert een seminar dat diverse onderwerpen behandelt, waaronder massaproductie van satellieten van alle groottes, voertuigen met 'massaloze energieopslag' en plannen voor menselijke nederzetting op Mars. Ook kun je het lopende onderzoek in de ruimtevaartproductie verkennen en inzicht krijgen in de omstandigheden voor de snelgroeiende Zweedse ruimtevaartindustrie.

Sprekers op het evenement zijn onder meer wetenschappers van Nasa die betrokken zijn geweest bij de planning van aarde-onafhankelijke productie in de ruimte, evenals vertegenwoordigers van de Zweedse National Space Agency, Chalmers University of Technology en Luleå University of Technology.

Enkele hoogtepunten:

14.00-14: 20 Van het ontwerp voor een 'eenmalige' satelliet tot het ontwerp voor massaproductiesatellieten: veranderen de prioriteiten?

Hoe wordt een satelliet tegenwoordig ontwikkeld? En hoe gaat het in de toekomst worden ontwikkeld? Waar zullen ingenieurs zich in de toekomst op focussen bij het ontwikkelen van een nieuwe satelliet? Ola Isaksson en zijn team zullen introduceren hoe aspecten als maakbaarheid, flexibiliteit en testcapaciteit steeds belangrijker zullen worden voor toekomstige satellietontwikkeling, vergeleken met het verleden.

14.20-14.40 Space Factory - productiesystemen voor de ruimte

Björn Johansson, professor productiesystemen, richt zich op duurzaamheidsaspecten met behulp van virtuele tools om productiesystemen voor industrieën te analyseren en te verbeteren. In zijn toespraak gaat hij in op de uitdagingen van massaproductie en geeft hij voorbeelden uit een project samen met RUAG.

15.40-16: 00 Structurele batterijcomposieten voor massa-loze energieopslag in de toekomst

Leif Asp, Professor, Material and Computational Mechanics, is al 25 jaar betrokken bij onderzoek naar composietmaterialen en hun toepassing. Onlangs hebben hij en zijn collega-onderzoekers bij Chalmers in experimentele studies een structurele batterij geproduceerd die tien keer beter is dan alle voorgaande. De batterij opent de deur voor zogenaamde 'massa-loze' energieopslag in bijvoorbeeld voertuigen en vaartuigen. Hij zal vertellen hoe dit type structurele batterijen kan worden gebruikt in toekomstige ruimtemissies.

16.00-16.20 Hoe pionieren we een uitgebreide menselijke aanwezigheid op Mars die onafhankelijk is van de aarde?

Larry Toups, Nasa Emeritus, Johnson Space Center en adjunct-professor aan de afdeling Architectuur en Civiele Techniek, maakte deel uit van Nasa's Exploration Mission Systems Office en was verantwoordelijk voor werk met betrekking tot toekomstige habitatconcepten voor toekomstige missies buiten de lage baan om de aarde, zoals de maan en Mars.

Overigens kent het Universum - veeel - meer Star Wars-activiteiten.