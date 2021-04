Air Protein creëert vlees uit lucht (video)

Air Protein (Berkeley, VS) heeft vlees gemaakt van elementen die voorkomen in de lucht die we inademen. Dit kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we de voedselproductie in de toekomst benaderen.

Het proces maakt gebruik van elementen die in de lucht worden aangetroffen in combinatie met water en minerale voedingsstoffen. Het maakt gebruik van een probiotisch productieproces om de elementen om te zetten in een voedingsrijk eiwit met hetzelfde aminozuurprofiel als een dierlijk eiwit en boordevol cruciale B-vitamines, die vaak een tekort hebben in een veganistisch dieet.

Het proces is vergelijkbaar met het maken van yoghurt of bier en vereist slechts een klein deel van het land dat wordt gebruikt voor traditionele vleesproductie. Met de technologie kan proteïne in een kwestie van dagen worden gemaakt in plaats van maanden, en onafhankelijk van weersomstandigheden of seizoenen.

Air Protein's CEO Lisa Dyson. "De wereld omarmt plantaardig vlees en we geloven dat vlees uit de lucht de volgende evolutie is van de duurzaam geproduceerde voedselbeweging die zal dienen als een van de oplossingen om een ​​groeiende bevolking te voeden zonder de natuurlijke hulpbronnen te belasten."

Air Protein maakt gebruik van een koolstoftransformatietechnologie ontwikkeld door Kiverdi, geïnspireerd op Nasa's gesloten koolstofcyclusconcepten voor ruimtemissie: