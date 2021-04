Innovatiesubsidie klimaatneutrale industrie en brandstoffen opent 6 juli

Duurzame innovaties voor industrie en brandstoffen zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie.

De TSE Industrie staat open tot en met 14 september 2021. Het budget is 6,36 miljoen euro. Voor innovaties voor klimaatneutrale industrie is 3 miljoen beschikbaar. 3,36 miljoen is voor oplossingen richting klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart.



Om in aanmerking te komen, zijn dat kostprijsreductie, efficiëntie en compatibiliteit met bestaande technieken en systemen belangrijk. Oplossingen moeten bovendien uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben die geschikt is voor een betekenisvolle industriële sector in Nederland of in de scheep- of luchtvaart.



Verder moet de aanvraag passen binnen de volgende thema's:

Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.

Een CO 2 -vrij industrieel warmtesysteem voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen. Deol daarvan is een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.

Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Het gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties. Doel is een volledig klimaatneutrale productieproces in 2050.

Bedoeld voor het MKB

Met deze regeling hopen Topsector Energie en het ministerie van EZK innovatieve klimaatinnovaties te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro.

Samenwerking belangrijk

Alleen samenwerkingsverbanden krijgen subsidie vanuit de TSE Industrie. Hier moet minimaal 1 onderneming onderdeel van zijn, waarbij de regeling een actieve rol voor bedrijven aanmoedigt.

