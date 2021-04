1000 winstgevende oplossingen voor klimaatverandering

Een waterpomp die geen elektriciteit vraagt, een standaardstekker en -stopcontact voor gelijkstroomtoestellen die CAPEX / OPEX en verzekeringskosten verlaagt en het milieu spaart ; en een technologie om snel en goedkoop lithium te winnen. Dat zijn zo maar 3 voorbeelden uit de 1008 marktrijpe milieu-oplossingen die psychiater en ontdekkingsreiziger Bertrand Piccard voor ons op een rijtje heeft gezet.

De Solar Impulse Foundation, geleid door Piccard, heeft de kaap van 1000+ geïdentificeerde oplossingen gepasseerd om het milieu op een financieel winstgevende manier te beschermen. Door politieke en economische besluitvormers de instrumenten te geven om een ​​veel ambitieuzer energie- en milieubeleid te voeren, wil de stichting hen helpen een routekaart op te stellen om hun doelstellingen voor koolstofneutraliteit voor 2050 te bereiken.

Vier jaar na de aankondiging van het doel om 1000 schone en winstgevende oplossingen voor de milieucrisis te vinden, hebben Bertrand Piccard en de Solar Impulse Foundation hun doel bereikt en verbinden ze zich ertoe om nog verder te gaan.

De oplossingen zijn technologieën, producten, processen of diensten die afkomstig zijn van start-ups en grote bedrijven. Ze bestrijken de sectoren water, energie, bouw, mobiliteit, industrie en landbouw en hebben één ding gemeen: ze komen zowel het milieu als de economie ten goede. Elke kandidaat heeft een beoordelingsproces doorlopen, uitgevoerd door onafhankelijke experts, voordat hij het Solar Impulse Efficient Solution-label behaalde. Dit is het enige portfolio van gelabelde technologieën dat beschikbaar is voor overheden, bedrijven en individuen.

Piccard: "We hebben nu het bewijs dat er vandaag genoeg oplossingen bestaan ​​om onze wereld winstgevender, efficiënter en duurzamer te maken. Daarom zijn er geen excuses meer om niets te doen, aangezien besluitvormers niet meer kunnen beweren dat ecologie te duur is en de economie schaadt en banen vernietigt!"

De 1000+ oplossingen zijn al voor het publiek beschikbaar op de website van de Foundation. Deze zomer organiseert de stichting de oplossingen in een gids die het makkelijker maakt om concrete oplossingen te vinden en te implementeren. Met deze tool kan iedereen met drie klikken oplossingen vinden voor problemen in specifieke geografische, industriële of financiële omgevingen.

Om te bewijzen dat het oplossen van milieuproblemen economisch concurrerend is, zal de stichting verschillende overheidsinstanties een cleanprint bezorgen, dat wil zeggen een rapport met een duidelijk en concreet pad voor overheden en bedrijven om hun klimaatdoelen te bereiken in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs door gebruik te maken van de geïdentificeerde oplossingen. Verder zal het aangeven waar overheidsinstanties hun wettelijke kaders kunnen moderniseren voor de ambitieuze toepassing van deze oplossingen. De eerste Cleanprint zal Piccard presenteren op de COP26 Climate Summit in november 2021 in Glasgow.