Kunststoffenbeurs 2021: voorbereidingen in gang

Mikrocentrum is gestart met de voorbereidingen voor de 22e editie van de Kunststoffenbeurs, die plaatsvindt op 15 en 16 september 2021 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Na een onzekere periode waarin de 2020 editie van Kunststoffen niet door kon gaan, vindt men de vooruitzichten voor de 2021 editie in september positief.

Manager Timo van Leent: "We merken vanuit het contact met onze relaties en de markt dat de behoefte om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten sterk is. Dat is ook terug te zien aan het aantal reeds ingeschreven exposanten. Van de 250 stands op de beursvloer is inmiddels al ruim 70% gereserveerd. Dit is voor ons het teken dat we volop aan de slag kunnen met de voorbereidingen om er in september een succesvolle, en uiteraard veilige, editie van te maken. We hebben hiervoor extra elementen aan de beurs toegevoegd. Zo worden er bijvoorbeeld naast verregaande coronamaatregelen, ook verschillende VIP-ruimtes op en rondom de beursvloer gerealiseerd waar exposanten coronaproof met bezoekers in gesprek kunnen."

Technisch waardevolle kant van kunststoffen centraal

De beurs zet de technisch waardevolle kant van kunststof en rubber centraal en belicht thema's als nieuwe materialen, machines en machinebouw, kostprijs-besparing, optimalisatie van productieprocessen, productontwikkeling, duurzaamheid, recycling, biobased technologieën, reshoring en smart industry. Deze thema's komen terug in het congresprogramma, bij de exposanten, en worden getoond op themapleinen, waaronder de Education Area, de Rethink Expo, het Belgische Kennispaviljoen en de Wall of Fame.

Eerste sprekers congresprogramma bekend

Zo'n 6 maanden voor de Kunststoffenbeurs plaatsvindt, kan de organisatie al de eerste vier sprekers en de onderwerpen die zij belichten bekendmaken:

• Peter Albers, ASML - Kleiner, schoner en nauwkeuriger

• Johan Paules, Deceuninck - Gebruik van Post-Consumer-PVC in onze nieuwe systemen

• Frederik Desplentere, KU Leuven - Processtabiliteit met recyclaat

• Marc van Heck, Niko - Quick Response Manufacturing in een spuitgietproces

België als partnerland

Nieuw is de toevoeging van een partnerland. Voor de komende editie staat België centraal. Van Leent: "Belgische kunststof en rubberbedrijven spelen een belangrijke rol binnen de industrie, er worden vele mooie ontwikkelingen en innovaties gerealiseerd. Bovendien zijn de Belgische exposanten en bezoekers al jaren goed vertegenwoordigd op de beurs en werken we nauw samen met Belgische kenniscentra. Reden te meer om deze ontwikkelingen en innovaties in de schijnwerpers te zetten."