De meest gemelde beroepsziekten in 2019 zijn, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress-stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten dat in februari is verschenen.

Houding- en bewegingsapparaat

Longen en luchtwegen

Kanker

COVID-19 vanaf maart 2020

Anders dan de titel doet vermoeden gaat deze nieuwe editie over de in 2019 gemelde beroepsziekten. Toch staat er een hoofdstukje in over de meldingen van COVID-19. Die zijn uiteraard allemaal van 2020. Vanaf maart 2020 kun je COVID-19 als beroepsziekte melden.Naast psychische aandoeningen komen ook aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat veel voor, vooral schouder en elleboog-aandoeningen. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.Bij longen en luchtwegen voert het werkgerelateerde astma de lijst aan. Bij neurologische aandoeningen is dat het carpaal tunnel syndroom. CTE (chronische toxische encefalopathie, ontstaat door blootstelling aan neurotoxische stoffen zoals organische oplosmiddelen) is de laatste twee jaar niet meer gediagnosticeerd.Beroepskankers zijn negenmaal gemeld. Dit is slechts een 0,5 procent van het geschatte aantal op basis van de literatuur. Uit andere bronnen weten we dat er jaarlijks nog ruim 600 nieuwe gevallen van mesothelioom in Nederland optreden. Vrijwel altijd gaat het hierbij en bij andere vormen van beroepskanker om mensen die met pensioen zijn. En die komen niet meer bij een bedrijfsarts.

Omdat het sinds maart 2020 mogelijk is om COVID-19 als beroepsziekte te registreren, zijn vanwege de uitzonderlijke situatie rondom deze uitbraak de meldingen toegevoegd aan dit rapport. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van COVID-19 als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.

Bron: beroepsziekten.nl