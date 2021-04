Omzeilen beveiliging zaaglijn leidt tot dodelijk ongeval

Een bedrijf uit Noord-Brabant kreeg een geldboete van 100.000 euro vanwege een dodelijk ongeval. Werknemers van het bedrijf konden de beveiliging van een zaaglijn omzeilen. Een van hen verongelukte doordat hij bekneld raakte in de zaaglijn.

Omzeilen beveiliging

Geen toezicht

Boete

Het bedrijfsongeval gebeurde in augustus 2018 bij een zaaglijn van het bedrijf. De zaaglijn is een afgeschermde machineconfiguratie, waarbinnen blokken kalksteen computergestuurd op maat worden gezaagd en verder worden getransporteerd. De configuratie is voorzien van veiligheidsvoorzieningen om te voorkomen dat werknemers de zaaglijn betreden wanneer deze in werking is. De zaaglijn bestaat uit onder meer zaagmachines, transportbanden en een vacuümzuiger voor het optillen van de op maat gezaagde blokken. Het slachtoffer was ’s avonds aan het werk bij genoemde zaaglijn. Hij ging de zaaglijn in en raakte bekneld tussen de vacuümzuiger en een transportband en overleed aan zijn verwondingen.Uit onderzoek is gebleken dat hoewel het slachtoffer zich in de beveiligde ruimte bevond, de machines niet waren uitgezet. De automatische veiligheidsvoorzieningen zijn niet in werking getreden. Het bleek ook dat het slachtoffer de in werking zijnde zaaglijn heeft kunnen betreden zonder dat de beveiliging aansloeg wat de zaaglijn had moeten stilzetten. De beveiliging kon op drie manieren worden omzeild. Ten eerste door het lichtscherm te overbruggen, ten tweede door onder de trapleuning van de brug door te kruipen en ten derde via het nieuw aangebrachte gele schuifhek waarop geen beveiliging was aangebracht. Die manieren waren breed bekend op de werkvloer bij de werknemers en ook bij de productieleider en veiligheidsmedewerkers. Ook was bekend dat er regelmatig storingen waren, in die zin dat kalkzandsteenblokken onbedoeld op de transportband bleven liggen, en dat werknemers daarom regelmatig de zaaglijn in gingen om die storingen op te heffen.Ondanks dat het bij de werkgever bekend was dat de beveiliging overtreden kon worden op drie manieren, heeft die geen maatregelen genomen. Er was wel een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) gemaakt waarin in zijn algemeenheid het risico werd benoemd van de toegankelijkheid van zaaglijn en het gevaar van bewegende delen. Maar de verdiepende RIE was nog niet gemaakt waarin de gevaren moesten worden beschreven van het zich bevinden in de zaaglijn. Er was ook onvoldoende toezicht. Na 17.00 uur was er helemaal geen toezicht meer op het naleven van instructies en voorschriften om risico’s te beperken. Met dit alles schoot het bedrijf ernstig tekort in haar zorgplicht tegenover haar werknemers en in het bijzonder tegenover het slachtoffer.Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er verder rekening mee gehouden dat het slachtoffer bij zijn werkzaamheden zelf niet de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf in acht nam. Hij wist namelijk dat hij de zaaglijn niet mocht betreden zonder de machines uit te schakelen. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat het bedrijf direct na het ongeval het veiligheidsbeleid aanscherpte en dat de omstandigheden op de werkvloer zijn verbeterd. Verder toont het bedrijf zich betrokken bij de nabestaanden van het slachtoffer. Al met al vindt de rechtbank in dit geval een geldboete van 100.000 euro op zijn plaats.Ga naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:5083