Straf voor bedrijf dat werknemers blootstelt aan gevaarlijke stof

De rechter in Zwolle heeft een luchtfilterfabrikant veroordeeld tot het betalen van twee ton boete. Twee leidinggevenden van het bedrijf kregen een taakstraf van 240 uur. Jarenlang werden in de fabriek werknemers blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

De Hulk

Twee inspecteurs van Inspectie SZW, Henk en John, die gespecialiseerd zijn in de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen, onderzochten deze zaak. Het bleek dat de blootstelling aan formaldehyde soms tot wel 22 keer boven de wettelijk toegestane grenswaarde kwam.

“Het balletje begon te rollen in 2017,” blikken Arbo-inspecteurs Henk en John terug. “Er was blootstelling aan een groene kleurstof gemeld. Werknemers van het bedrijf waren groen uitgeslagen, net als de Hulk." De klacht was reden om een inspectie uit te voeren in de fabriek. De groene kleurstof was niet te missen. Ook de blootstelling aan formaldehyde kwam snel aan het licht. “Het venijn is: zo’n stof zie je niet, ruik je niet. En toch bekroop ons direct het gevoel dat hier weleens sprake van blootstelling kon zijn. We hadden zoiets eigenlijk nooit eerder gezien,” stelt John. Henk vervolgt: “Er was sprake van direct ernstig gevaar, reden voor ons om de productieafdeling van de fabriek stil te leggen”.

