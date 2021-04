Autonome sneeuwruimers houden Noorse luchthavens vrij (video)

De Noorse luchthavenexploitant Avinor kiest voor volledig autonome baanvegers. Na jarenlange testrondes, worden komend seizoen de eerste 12 autonome schuivers officieel operationeel.

Technologiebedrijf Yeti Move in Kongsberg zorgt voor de autonome oplossingen. Hun machines hebben een grotere capaciteit en een groter ruimbereik dan bemande schuivers, waardoor het aantal sneeuwploegen kan worden verminderd. Uit de tests blijkt bovendien dat autonoom ruimen leidt tot een grotere precisie bij het verwijderen van de sneeuw en minder slijtage aan apparatuur.

Naast de levering van autonome voertuigen omvat het contract ook de levering van baanvegers aan alle luchthavens van Avinor. Avinor beschikt over circa 150 baanvegers. Op termijn is het de bedoeling dat het platform voor autonoom opereren automatisering van andere taken en diensten in het luchthavengebied mogelijk maakt. Dit kan zowel het maaien van gras, het schilderen van lijnen op het platform als het vegen zijn.



"We willen het voortouw nemen als het gaat om nieuwe manieren van denken en innovatie", zegt Avinor CEO Abraham Foss. "We zijn een van de eersten ter wereld die een concept als dit in gebruik hebben genomen, en het zal ons in staat stellen om de komende jaren ons doel te bereiken om een ​​leider te zijn op het gebied van winteroperaties. Een geautomatiseerd concept voor winteroperaties zal ons in staat stellen om onze taken met minder middelen uit te voeren."