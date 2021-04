Software République nieuw open ecosysteem voor intelligente en duurzame mobiliteit (video)

Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery en Patrice Caine, de ceo’s van respectievelijk van Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics en Thales, willen hun krachten bundelen in de Software République: een nieuw ecosysteem voor innovatie in intelligente mobiliteit. Door hun complementaire expertise te bundelen, willen ze gezamenlijk systemen en software ontwikkelen en op de markt brengen om steden, regio's, bedrijven en burgers een verrijkt en duurzaam mobiliteitsaanbod te bieden, zo maakten ze 9 april bekend.

Kunstmatige intelligentie, cybersecurity, connectiviteit, embedded electronics en virtual twin technology spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe producten en diensten een belangrijke rol. Bij het open innovatie-ecosysteem zijn ook nieuwe leden welkom en zullen open samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld.

‘Soevereiniteit'

Volgens de Boston Consulting Group zal de wereldwijde mobiliteitsmarkt tegen 2035 met 60 procent zijn gegroeid tot 11 biljoen euro. De groei komt vooral voort uit technologische innovatie - elektrische voertuigen, nieuwe componenten, nieuwe aftersales-diensten en andere diensten met toegevoegde waarde - met een aandeel dat groeit van 5 procent naar 45 procent van de wereldwijde mobiliteitsmarkt. Grote industriële spelers op andere continenten zijn zich, met overheidssteun, al aan het positioneren om veel van deze nieuwe technologieën te ontwikkelen door middel van verbeterde integratiestrategieën. De oprichters van de Software République stellen dat Frankrijk en Europa dringend samen een duurzaam ecosysteem moeten opbouwen dat hun ‘soevereiniteit' op dit gebied moet garanderen.

Samenwerking

Om gezamenlijk intelligente mobiliteitssystemen te ontwikkelen en op de markt te brengen, die de implementatie van een aangepast en wendbaar mobiliteitsaanbod mogelijk maken, zijn drie belangrijke gebieden voor samenwerking vastgesteld:

- intelligente systemen om de veilige connectiviteit tussen het voertuig en zijn digitale en fysieke omgeving te vergemakkelijken;

- systemen voor simulatie en gegevensbeheer om de stromen voor gebieden en bedrijven te optimaliseren;

- een energie-ecosysteem om het opladen te vereenvoudigen.

De volgende onderwerpen worden bijvoorbeeld door de partners van Software République besproken:

- Plug & Charge: de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten om het mogelijk te maken dat een elektrische auto, aangesloten op een compatibel oplaadpunt, automatisch wordt herkend en wordt opgeladen zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen.

- Optimaliseren van mobiliteitsstromen voor gebieden om de toegang tot en de simulatie van mobiliteitsinformatie-uitwisseling te vergemakkelijken, instantaan en open tussen steden en regio's:

zodat consumenten om altijd de beste manier van mobiliteit te kiezen op basis van tijd, comfort of energiebeheer;

exploitanten hun diensten kunnen verrijken;

overheidsinstanties mobiliteitsscenario's kunnen simuleren en uitvoeren, zoals het beheer van noodsituaties en evenementen;

stedenbouwkundigen beter kunnen anticiperen op de ruimtelijke ordening.

Om innovatie te bevorderen zal de Software République ook een investeringsfonds oprichten om de veelbelovende start-ups te financieren en een incubator te faciliteren voor start-ups op het gebied van slimme mobiliteitstechnologieën, waar zij toegang zullen hebben tot een collaboratieve virtuele ontwikkelings- en experimenteeromgeving en mentorschap. Voor de lancering van het ecosysteem voor start-ups en universiteiten zijn de partners van de Software République van plan een data challenge te organiseren om bij te dragen tot de ontwikkeling van de technologieën voor de mobiliteit van morgen: elektrisch, verbonden en autonoom.

