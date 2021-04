'De afbreekeconomie’: kapot maken in de strijd voor een beter leven

Om het geweld van de plastic vervuiling een halt toe te roepen zou anders gedacht moeten worden: hoe breek je straks af wat je nu gaat maken? Dat vindt museum Boijmans van Beuningen. Met online tentoonstelling ‘De afbreekeconomie’, probeert het een bio-based antwoord te geven op de vervuiling van de fossiele economie.

‘De afbreekeconomie' is vanaf vandaag virtueel te bezoeken.

Op uitnodiging van Museum Boijmans Van Beuningen tonen Studio Klarenbeek & Dros en het kunstenaarscollectief Atelier Van Lieshout een beeld van een alternatieve productieketen. De een is realistisch, de ander schurend. Daarnaast hebben de ontwerpers Koehorst in 't Veld een grafische installatie gemaakt die de groei van de fossiele en de bio-based economie toont in de afgelopen decennia.

In 2017 gaf een vijftigtal ontwerpers en kunstenaars in Boijmans al een oplossing voor de weeffouten in ons leefsysteem in de tentoonstelling ‘Change the System'. Met ‘De afbreekeconomie' graaft Boijmans verder in de zoektocht naar alternatieve oplossingen.