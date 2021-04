Fujitsu op Hannover Messe: 'Digitale integratie van supply chains en productieketens van vitaal belang voor commercieel succes'

Om concurrerend te blijven, moeten fabrikanten hun supply chain volledig digitaal integreren met hun productieketens. Dat is de boodschap van Fujitsu tijdens de Hannover Messe Digital Edition 2021. Tijdens het evenement wordt ingegaan op de vraag hoe ze dat kunnen doen.

De Fujitsu livestream 'Smart Manufacturing: Think beyond the factory' op dinsdag 13 april om 11:30 uur CET laat zien hoe de volledige digitale integratie van supply chains de naadloze stroom van materialen in- en uit de werkvloer kan samenvoegen met de digitale creatie, ontwikkeling en uitvoering van nieuwe producten.

Head of Manufacturing & Automotive Joern Nitschmann: "Op dit moment is digitalisering de drijvende kracht achter de productiesector, waardoor we steeds dichter bij het doel komen van Smart Manufacturing en Industry 4.0. Fujitsu richt zich op de Hannover Messe op wat fabrikanten vandaag kunnen doen om hun concurrenten een stapje voor te zijn. Tijdens onze livestream bekijken we hoe de volgende stap de supply chain en de productieketen harmoniseert en waar de kruisbestuiving tussen beide nog moet plaatsvinden."

Er is ook een Media Library die onderwerpen belicht als Smart Manufacturing, Quantum-Inspired Optimization en 5G.

