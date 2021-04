Van Gogh Museum en ASML nieuwe opdrachtgever Vakkanjers

Vanaf groep 7 van het primair onderwijs, de brugklas van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) tot en met het laatste jaar van het vmbo gaan leerlingen uit heel Nederland komend schooljaar aan de slag met een bijzondere opdracht vanuit het Van Gogh Museum en ASML. De challenge In het licht van Vincent daagt hen uit op zoek te gaan naar nieuwe manieren om de kunstwerken te behouden voor de toekomst. . En om de verhalen van Vincent en de beleving van zijn schilderijen nieuwe dimensies te geven.

Dat doen ze als deelnemer aan Vakkanjers, een programma waarin leerlingen hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen.

Blijvend genieten van Vincent van Gogh

Vincent van Gogh vertelde verhalen met zijn brieven, tekeningen en schilderijen. Helaas hebben weersomstandigheden, licht en vervoer veel invloed op de conditie van zijn werk. Het Van Gogh Museum en ASML, hun Partner in Science, onderzoeken samen de invloed van licht op de verf die Van Gogh gebruikte. Ze zoeken naar betere manieren om de kunstwerken te behouden voor de toekomst, om de verhalen en schilderijen te behouden.

Net als bij ASML spelen wetenschap en technologie in het Van Gogh Museum een belangrijke rol. De Vakkanjers gaan hierbij helpen in uiteenlopende technische challenges.

Welkom in Van Goghs kleurrijke wereld

Dit jaar stappen de Vakkanjer de kleurrijke wereld van Vincent van Gogh binnen. Maar hoe kan je optimaal voor de schilderijen zorgen? En hoe zijn ze het beste te presenteren? Hoe is zijn werk interactief te maken of hoe kun je de beleving van het verhaal erachter vergroten? En wat als het museum mobiel wordt gemaakt en het naar mensen toe wordt gebracht? Hoe ervaren en beleven mensen deze mobiele pop-up versies dan? Voor deze challenge gaan de Vakkanjers concrete oplossingen bedenken. De teams met de beste ontwerpen pitchen hun idee tijdens het landelijke finale Vakkanjers Live.

Techniek is onmisbaar

"Bij het Van Gogh Museum vertellen we het verhaal van één van Nederlands beroemdste kunstenaars. Dat daar zowel voor als achter de schermen veel techniek bij komt kijken weten mensen vaak niet", zegt Senior Educator René van Blerk. "We zoeken altijd naar samenwerking, want we kunnen niet alles alleen. Zo helpt techbedrijf ASML bij het technisch onderzoek naar schilderijen. En zo zetten de Vakkanjers voor ons hun technische vaardigheden in bij het bedenken van nieuwe, creatieve manieren om mensen in de wereld van Vincent van Gogh te laten stappen."

Onderzoekende houding

Inge Wouters, Programma Manager Education bij ASML: "Bij ASML vinden we het belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd in contact komen met techniek. Techniek vind je overal en dus ook in de kunstwereld. Samen met het Van Gogh Museum proberen we de onderzoekende houding die Vincent typeerde te stimuleren bij een nieuwe generatie en daarom is dit project met Vakkanjers een perfecte match."