GroenLinks: 'Zware industrie is onmisbare partner'

We moeten de zware industrie niet als een vervuilende vijand zien, maar als een onmisbare partner in het bouwen van een groene toekomst, schrijft Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in het rapport Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw. 'Dit betekent dat Nederland komende kabinetsperiode actief beleid moet voeren om de zware industrie te vergroenen. Het is tijd voor groene industriepolitiek.'

'Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw', zo stelt de partij, 'het tijdsgewricht waarin onze samenleving circulair en klimaatneutraal zal zijn. In de transitie naar de Groene Eeuw speelt de zware industrie - met name raffinage, chemie en basismetaal - een hoofdrol als grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijke voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is de zware industrie onmisbaar voor de Groene Eeuw, als leverancier van cruciale producten voor de transities in de energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening, de zorg en gebouwde omgeving. Vergroening van de zware industrie is dus cruciaal - zonder groene industrie geen Groene Eeuw. Maar hoe bouwen we een groene industrie? En moet die groene industrie in Nederland gevestigd zijn? Welk beleid is nodig?'

Op vrijdag 9 april presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks het rapport Groene industriepolitiek - Bouwen aan de Groene Eeuw dat deze vragen probeert te beantwoorden.

"De afgelopen 75 jaar heeft Nederland de zware, fossiele industrie actief gestimuleerd", zegt projectleider Evert Nieuwenhuis. "Dit was een politieke keuze. Laten we zeggen: dit was fossiele industriepolitiek. Nu is het tijd om de Groene Eeuw te bouwen. En dus is het dus tijd voor groene industriepolitiek."

Directeur Noortje Thijssen: "We moeten de industrie niet als een vervuilende vijand zien, maar als een onmisbare partner in het bouwen van de Groene Eeuw. Zonder groene industrie geen groene eeuw. Gelukkig heeft Nederland veel in huis om een toekomstbestendige, groene industrie te bouwen. Maar dan moeten we deze kabinetsperiode snel forse stappen zetten."

Rapport

Het rapport Groene industriepolitiek - Bouwen aan de Groene Eeuw is opgesteld door diverse experts, waaronder Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur), Derk Loorbach (Erasmus Universiteit), Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) en John Kerkhoven (Kalavasta). In het slothoofdstuk geven Nieuwenhuis en Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) hun visie.

Symposium

De presentatie van het rapport met bijbehorend symposium is op vrijdag 9 april 2021 tussen 11:00 en 13:00. Sprekers zijn onder anderen Jesse Klaver (fractievoorzitter Tweede Kamerfractie GroenLinks), Diederik Samsom (Europese Commissie, European Green Deal), Marjan van Loon (ceo Shell Nederland), Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu), Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks), Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA) en Bas Eickhout (Europarlement GroenLinks).

Het symposium is te volgen via https://www.crossmarkevents.nl/zaqrkqdvunenlpkrbqv9sghuyhnkap

Aanmelden kan via https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/agenda/groene-industriepolitiek-bouwen-aan-de-groene-eeuw