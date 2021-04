Online escaperoom moet jongeren enthousiasmeren voor Tech

Om ervoor te zorgen dat er in het onderwijs aandacht is voor de kansen en mogelijkheden van technologie organiseren Make Tech Yours, Jet-Net & TechNet en FutureNL tijdens de Dutch Technology Week de grootste escaperoom van Nederland.

In de week van 31 mei tot en met 5 juni gaan we met 100.000 leerlingen ontsnappen uit de grootste online escaperoom van Nederland. Het wordt een spannende game waarbij leerlingen virtueel de wereld over zeilen, terwijl ze worden uitgedaagd om hun digitale vaardigheden in te zetten en tegelijkertijd ontdekken hoe technologie helpt bij klimaatverandering. Dit doen we op zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

Tijdens de escaperoom-les ontdekken leerlingen hoe technologie kan bijdragen aan een betere wereld. Nederlandse tiener Nikki wil de eerste zijn die een klimaatneutrale wereldreis van 40.000 km op een zeilboot gaat maken. Dit gaat haar alleen lukken met de inzet van de nieuwste technologie. Leerlingen uit groep 7/8 en klas 1/2 gaan Nikki helpen om haar missie te volbrengen.

De grootste escaperoom van Nederland

Digitale en technische skills zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Het is daarom ook van belang dat er in het onderwijs meer aandacht is voor de kansen en mogelijkheden van technologie. Make Tech Yours, Jet-Net & TechNet en FutureNL bundelen hun krachten en nemen het initiatief voor deze actie.

Make Tech Yours

Make Tech Yours is de campagne van UpgradeNL (een initiatief van FME) om zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast te maken over (een toekomst in) technologie.