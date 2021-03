TVVL lanceert ‘Technipedia’

Technipedia is een technische encyclopedie, openbaar en gratis beschikbaar voor iedere technische professional die zich bezighoudt met installaties en voorzieningen in de gebouwde omgeving. Het documentatiesysteem is gemaakt om bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te bewaren. De artikelen op Technipedia kunnen daarom door iedereen worden aangemaakt, aangevuld en geactualiseerd. Technipedia is sinds vandaag beschikbaar via TVVL Connect, het online communityplatform van TVVL.

Het idee voor een Technipedia is ontstaan in de TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Het komt voort uit de wens naar een actuele versie van het boekje Cijfers en Tabellen 2007 van SenterNovem (nu RVO). TVVL wilde in eerste instantie de kennis van zijn leden en andere professionals inzetten om op een Wikipedia-achtige manier een nieuwe, online versie te maken. Deze wens is uitgegroeid tot een algemenere en bredere online encyclopedie voor de Installatietechniek. Technipedia moet groeien met bijdragen van experts. TVVL moedigt dan ook iedere technische professional aan om zijn expertise te delen via deze encyclopedie.

"Mijn ervaring is dat experts in het vakgebied het fantastisch vinden om hun kennis te delen. Technipedia is daarvoor nu het platform," aldus initiatiefnemer Michiel van Bruggen. "Het delen van kennis is één van de kernactiviteiten van TVVL. De leden en deelnemers op TVVL Connect hebben samen een enorm reservoir aan kennis. TVVL brengt al jaren mensen en kennis samen via verschillende kanalen e is trots deze kennisdeling nu ook via Technipedia interactief beschikbaar te stellen."