Coldplay adopteert Interceptor (video)

De bekende band Coldplay adopteert een van de Interceptors waarmee The Ocean Cleanup plastic uit rivieren vist. De 005, ofwel Neon Moon 1, wordt dit jaar in Maleisië ingezet en is de eerste van het derde generatie ontwerp.

"Zonder actie zou er tegen 2050 meer plastic dan vis in de oceanen kunnen zitten, en daarom is het werk van The Ocean Cleanup zo belangrijk. We zijn er trots op om Neon Moon 1 - te sponsoren, die duizenden tonnen afval zal opvangen voordat het de oceaan bereikt", zei Coldplay over de sponsoring.



Ocean Cleanup-oprichter Boyan Slat: "Dit partnerschap illustreert hoe filantropen, individuen en bedrijven kunnen deelnemen. We zijn een non-profitorganisatie en vertrouwen uitsluitend op dergelijke donateurs en partnerschappen, dus we verwelkomen anderen om samen met ons deel te nemen aan onze missie (we staan ​​altijd open voor creatieve samenwerkingen)."

Sinds 2019 heeft The Ocean Cleanup Interceptor-oplossingen aangedragen voor zwaar vervuilde waterwegen in landen over de hele wereld, waaronder Indonesië, Maleisië, Dominicaanse Republiek, Vietnam, de Verenigde Staten, Jamaica en Thailand. Slat: "Terwijl we ons voorbereiden op schaalvergroting tot 1000 rivieren, leggen deze eerste implementaties de basis voor het verfijnen van ons bedrijfsmodel en onze technologie. Zodra we verschillende succesvolle implementaties in rivieren hebben bereikt, zullen we Interceptor-installaties plaatsen in meer landen en rivieren."

Neon Moon 1 is momenteel in aanbouw in de MHE-Demag-fabriek van Konecranes in Maleisië. Dit is een van de eerste twee Interceptors die voor serieproductie zijn geproduceerd en de eerste van de derde generatie. Interceptor 005 zal naar verwachting eind voorjaar van 2021 worden voltooid en kort daarna worden ingezet in Maleisië; dankzij de gevestigde partnerschappen in de regio kunnen we zo snel mogelijk van start gaan. "In samenwerking met lokale partners zorgt The Ocean Cleanup ervoor dat Interceptor 005 op een optimale locatie wordt geïnstalleerd om grote hoeveelheden afval uit rivieren te verwijderen."