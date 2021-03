Hannover Messe nomineert drie bedrijven voor Hermes Award

Meer over

Een jury onder voorzitterschap van Reimund Neugebauer van het Fraunhofer Gesellschaft heeft drie bedrijven genomineerd voor de Hermes Award 2021: Bosch Rexroth, Phoenix Contact en Pilz. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Hannover Messe Digital Edition op 12 april.

Met de industriële Hermes Award eert Deutsche Messe elk jaar een bedrijf waarvan het product of de oplossing een bijzonder hoog niveau van technologische innovatie heeft. Alleen technologische oplossingen die al in de industrie zijn beproefd en getest, komen in aanmerking.



Neugebauer: "De huidige omstandigheden en onzekerheden als gevolg van de aanhoudende coronapandemie hebben de Hermes Award niet gedeerd. Talrijke toepassingen voldedeen aan onze criteria van technische mate van innovatie; voordelen voor de industrie, het milieu en de samenleving; en economische levensvatbaarheid en marktbereidheid. De projecten van de drie genomineerden staan allemaal voor dynamische ontwikkeling in de machinebouw en het innovatieve vermogen van de hightech locatie Duitsland."

Bosch Rexroth

Het genomineerde project SVA R2 (Subsea-Valve_Actuator) is 's werelds eerste elektrische actuator voor het regelen van proceskleppen onder water. 'De SVA R2 biedt een energiezuinig en veilig alternatief voor de pneumatische actuatoren die voorheen werden gebruikt in offshore olie- en gasproductie. Er is geen centrale eenheid nodig, nog kilometers lange vloeistofleidingen, wat de milieurisico's aanzienlijk vermindert. Het apparaat behoudt dezelfde afmetingen, kan direct op locatie worden geïntegreerd, verhoogt de energie-efficiëntie en vereist alleen een voeding en een dataverbinding.'

Phoenix Contact



Phoenix Contact is genomineerd voor zijn NearFi-technologie, die contactloze overdracht van energie en gegevens mogelijk maakt en stekkerverbindingen kan vervangen. 'Dankzij protocolonafhankelijke en latentievrije Ethernet-communicatie biedt het flexibele toepassingsopties voor alle Ethernet-protocollen tot 100 Mbit/s. De transmissie vindt in real time plaats in beide richtingen. De technologie combineert een hoge betrouwbaarheid met weinig slijtage.'

Pilz

Het genomineerde product myPNOZ is een nieuw type modulair veiligheidsschakelapparaat dat is vervaardigd in batchgrootte 1. 'Met behulp van een online tool kunnen gebruikers hun product samenstellen zonder programmeerkennis, omdat de logica van de veiligheidsfuncties wordt gedefinieerd door de moduleselectie en de volgorde waarin ze zijn verbonden. Het kant-en-klare, volledig geïndividualiseerde systeem vertegenwoordigt een efficiënte en veilige oplossing voor werktuigbouwkunde en installatietechniek en andere industrieën.'