Ford en HP maken auto-onderdelen van 3D-printafval

Vanuit duurzaamheidsperspectief is een van de voordelen van 3D-printen dat het minder afval kan produceren dan traditionele subtractieve productie. Maar zelfs als je mislukte en oude prototypes niet meerekent, krijg je nog steeds bijproducten zoals plastic spoelen die op stortplaatsen terecht kunnen komen. Dat maakt een recente ontwikkeling van Ford interessant.

Met hulp van HP en drie andere bedrijven vond de autofabrikant een manier om gebruikte 3D-geprinte poeders en onderdelen te hergebruiken om spuitgegoten voertuigonderdelen te maken.

De bedrijven beweren dat de doorbraak een primeur is voor de auto-industrie. Bovendien gebruikt Ford de techniek al om brandstofleidingklemmen voor zijn F-250-vrachtwagens te produceren. Het bedrijf zegt dat de resulterende clips zeven procent lichter zijn en 10 procent minder kosten om te maken dan hun conventionele tegenhangers. Ze zijn ook net zo duurzaam en tegelijkertijd beter bestand tegen chemicaliën en vocht.

Een enkele zero-waste component in een fossiele brandstofslurper zoals de F-250 zal de dreigende klimaatcrisis niet afwenden, maar het is een stap in de goede richting. En Ford zegt dat het onderzoekt of het mogelijk is om de technologie te gebruiken om brandstofleidingclips te maken voor 10 andere voertuigen in zijn assortiment.

Overigens geeft het bedrijf ook 22 miljard dollar uitaan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, inclusief een emissievrije versie van de populaire F-150.