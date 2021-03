Eerste machinaal gestoken asperges Cerescon komend seizoen beschikbaar

Na succesvolle acceptatietesten werden afgelopen woensdag, onder toeziend oog van de Limburgse geduputeerde Hubert Mackus, twee Sparters uitgeleverd aan Teboza en Martens Asperges. Komend aspergeseizoen kan de consument voor het eerst in de geschiedenis gaan genieten van een heerlijk bordje machinaal gestoken asperges.

In de afgelopen weken zijn de operators van Teboza en Martens getraind om Sparter het komende seizoen in het veld te bedienen.

Will & Trudie Teeuwen en Rik Kursten van Teboza: "Als User-Group lid zijn wij al jarenlang nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Sparter. Teboza ziet robotisering in de aspergeoogst als een uitgelezen kans om op een verantwoorde en duurzame wijze asperges te kunnen blijven telen in Nederland. Immers niet alleen de oogst wordt gerobotiseerd, ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor zaken als precisielandbouw en teeltinnovatie."

Productie & demonstratie

Cerescon heeft in 14 weken zes Sparters geproduceerd in een productiehal in het Brabantse Reusel. Deze zes Sparters zullen in aspergeseizoen 2021 in Nederland en Duitsland gaan oogsten. Daarnaast plant Cerescon verschillende demonstraties met de asperge-oogstrobot bij diverse telers in Europa.

In de jaren daarna wil Cerescon de productie geleidelijk opschalen om zo in vijf jaar tijd 150 machines per jaar commercieel te produceren. Voor de productie zijn samenwerkingen aangegaan met grote partijen uit de Brainport maakindustrie. Ook voor de service gaat Cerescon met gerenommeerde partijen in zee. Vanwege de groei is Cerescon op zoek naar verschillende medewerkers om het team te versterken.