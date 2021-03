Google en Facebook verdienen miljarden aan advertenties met behulp van gebruikersdata. Sinds de invoering van privacywet AVG ligt datahandel en het gebruik van persoonsgegevens onder een vergrootglas. En door het Internet of Things verzamelen steeds meer apparaten data. Van wie is die data en wat mag je ermee? Rond die vraag schreef IT- en privacy-advocaat Bieneke Braat het boek ‘Kun je eigenaar zijn van data?’

Het boek gaat over de juridische aspecten van data. Door de toenemende digitalisering worden elke dag terabytes aan data verzameld en neemt het belang ervan toe. Niet alleen voor multinationals, maar ook voor het groot-, midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen waarde halen uit data en daar zelfs strategische voordelen mee behalen.

De nieuwe datawereld

Door zogeheten ‘connected products' is de wereld continue verbonden via het internet en kunnen grote hoeveelheden data uit die producten worden gehaald. De vraag is: van wie is die data? Van de fabrikant of van de eigenaar van het product? En welke regels gelden er als het gaat om persoonsgebonden gegevens?



Ook het gebruik van algoritmes die met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) en machine learning data analyseren en verwerken neemt toe. Data wordt ook wel de nieuwe olie van de economie genoemd. Algoritmes nemen steeds vaker beslissingen die gebaseerd zijn op data, en die grote gevolgen kunnen hebben voor personen. Daarom gelden voor dit soort besluitvorming specifieke regels en is ook hier de vraag gerechtvaardigd wie eigenaar is van de data.

Zeven vragen over data en het recht

Op al die vragen geeft het boek van Braat antwoord. ,,Toen ik in één week drie keer de vraag kreeg of je eigenaar kunt zijn van data, werd het idee voor dit boek geboren", vertelt Braat. ,,Ik merkte dat er geen boeken zijn waarin op een toegankelijke manier wordt bekeken wat de juridische aspecten van data zijn."

In haar boek bekijkt ze aan de hand van zeven vragen met praktijkcases, wat het recht over data zegt. Dat gebeurt vanuit het perspectief van de partij die de data maakt of laat maken. Het is daarom vooral interessant voor bedrijven en organisaties die data creëren.



Vanuit verschillende juridische invalshoeken verkent het boek hoe partijen die met data werken hun data kunnen exploiteren en beschermen. Bijvoorbeeld tegen overname door anderen, maar ook als de data met anderen wordt gedeeld. De auteur schetst ook een raamwerk voor een volledig nieuwe vorm van databescherming. Verder wordt bekeken welke risico's er zijn als data in de cloud worden gezet. Wat zijn bijvoorbeeld iemands rechten als de cloud-leverancier failliet gaat, of als daarmee een geschil ontstaat? Kun je die data dan nog terugkrijgen?



