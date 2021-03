Kwart technische bedrijven zag omzet stijgen in 2020

De technische branche kijkt positief uit naar 2021. Ruim de helft (51%) van de technische bedrijven verwacht dat in 2021 de omzet van zijn organisatie gaat stijgen. Daar staat slechts 8 procent tegenover die een daling verwacht. Dit stelt technisch opleider ROVC naar aanleiding van zijn TechBarometer.

Uit de resultaten blijkt dat de coronacrisis ook zijn sporen heeft achtergelaten in de technische branche. In 2020 zag 27 procent de omzet stijgen, bij 32 procent is de omzet gedaald. Het jaar ervoor, in 2019, steeg de omzet nog bij meer dan de helft (55%) van de bedrijven en zag slechts 9 procent een omzetdaling. Om toekomstige doelstellingen te halen, is 69% van plan om werkprocessen te optimaliseren om kosten te besparen. Andere populaire maatregelen zijn het opleiden van medewerkers (50%) en het uitbreiden van producten of diensten (26%).

Personeelstekort belemmert organisatiegroei

Een meerderheid (54%) vindt het tekort aan technici de belangrijkste ontwikkeling binnen de branche. Bijna vier op de tien (37%) denkt tevens dat dit kwantitatieve tekort zal zorgen voor een stagnerende groei van de organisatie.

John Huizing, directeur ROVC: "Ondanks dat de coronacrisis ook de technische sector geraakt heeft, blijft optimisme de boventoon voeren. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het blijvende personeelstekort, wat de groei van organisaties kan beperken."

Over de TechBarometer

De TechBarometer is een onderzoek uitgevoerd door ROVC onder 705 werkgevers uit de technische sector. De respondenten zijn werkzaam in organisaties uiteenlopend van 0-99 medewerkers tot 1000+ medewerkers, verdeeld over verschillende sectoren door het hele land. Van de respondenten was 80 procent man.